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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri SSK Bağ-Kur'lu çalışan emeklilere müjde: Çifte tazminat alabilirsiniz! İzin ve tazminat nasıl alınır? SSK Bağ-Kur'lu çalışan emeklilere müjde: Çifte tazminat alabilirsiniz! İzin ve tazminat nasıl alınır? Milyonlarca çalışan emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Emekli olunduktan sonra çalışma hayatına devam edilebiliyor. Sadece malulen emekli olanlar iş hayatlarına devam edemezler. Çalışan emeklilerin merak ettiği bazı konuları yazımızda ele aldık. İzin ve tazminat hesaplama ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, çalışan emeklilerin izin ve tazminatı nasıl hesaplanıyor? İkinci tazminat nasıl alınır? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 13.02.2021 10:23
Çalışma hayatına devam eden emeklilere çifte tazminat fırsatı doğdu. Malulen emekliler hariç çalışmaya devam edebilen SSK ve Bağ-Kur'luların bazı hakları bulunuyor. Emekli çalışanların rapor parası, yıllık izin hakları, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, prim kesintisi gibi bazı konular gündeme geldi. Peki, çalışan emeklilerin izin ve tazminatı nasıl hesaplanıyor? İkinci tazminat nasıl alınır? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çalışan emekliler hangi haklara sahip? Çalışan emeklilerin izni ve tazminatı nasıl hesaplanıyor? İkinci tazminat nasıl alınır? İşte Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, 10 soru başlığı altında merak edilenler...
1- Emekli olup çalışmaya devam edersem emekli maaşımdan kesinti yapılır mı?
Emekli olduktan sonra hem emekli maaşı alıp hem de ister başkasının yanında isterseniz de kendi adınıza çalışabilirsiniz. Emekli maaşından bir kesinti olmaz.
2- Kendi işinde çalışanlardan kesinti yapılıyor mu?
Eskiden Bağ-Kur kapsamında olanların maaşlarından yüzde 10 kesinti yapılırdı. Bu uygulama 2016'da kaldırıldı. Artık emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunanların maaşlarından kesinti yapılmıyor.
3- Emekli çalışanlar kısa çalışma ödeneği ya da ücretsiz izin desteğinden yararlanabilir mi?
Emekli olunduğu için ve işsizlik sigortası primi kesilmediğinden kısa çalışma ödeneğinden de nakdi ücret desteğinden de yararlanamaz.