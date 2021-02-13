SSK Bağ-Kur'lu çalışan emeklilere müjde: Çifte tazminat alabilirsiniz! İzin ve tazminat nasıl alınır?

Milyonlarca çalışan emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Emekli olunduktan sonra çalışma hayatına devam edilebiliyor. Sadece malulen emekli olanlar iş hayatlarına devam edemezler. Çalışan emeklilerin merak ettiği bazı konuları yazımızda ele aldık. İzin ve tazminat hesaplama ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, çalışan emeklilerin izin ve tazminatı nasıl hesaplanıyor? İkinci tazminat nasıl alınır? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 13.02.2021 10:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL