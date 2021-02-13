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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Daha az vergi mümkün! Haklarını bilenler kazanıyor! Düşük vergi ödemenin yolları neler? İşte şartlar... Daha az vergi mümkün! Haklarını bilenler kazanıyor! Düşük vergi ödemenin yolları neler? İşte şartlar... Düşük vergi ödemenin yolları nelerdir? Vergi kanunlarına aykırı hareket etmeden vergi yükümlülüklerinden kısmen kurtulma fırsatı doğdu. Mükellefler, vergisel yükümlülüklerini ve haklarını kanunlara uygun bir şekilde kullanmaları halinde az vergi ödeyebilecekler. Ama bunun için belirli şartlar gerekiyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda el aldık. Düşük vergi ödemenin yollark neler? Vergi nasıl düşürülür? İşte merak edilen soruların yanıtı... Giriş Tarihi: 13.02.2021 10:50
Bu haklarınızın olduğunu biliyorsanız vergiden kaçınmanın mümkün olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Vergi kanunlarına aykırı hareket etmeksizin bireyler vergi yükümlülüklerinden kısmen kurtulabiliyor. Düşük vergi ödeme yolları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte haberin detayları..
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, vergiden kaçınma, vergi kanunlarına aykırı hareket etmeksizin bireylerin vergi yükümlülüğünden kısmen kurtulması olarak tanımlanıyor. Dikkat edileceği üzere vergiden kaçınma, mükellefin vergisel yükümlülüklerini ve haklarını kanunlara uygun bir şekilde kullanmaları durumunda mümkün olabiliyor.
Vergiden kaçınma, daha çok vergi erteleme yöntemlerinde yoğunlaşmakta. Diğer bir ifadeyle, bugünkü bir paranın yarınki bir paradan daha değerli olduğu kavramına dayalı.
Böylece, gelecekte ödenen vergiler, bugün ödenen vergilerden daha az maliyetli olduğundan daha çok tercih ediliyor. Başlıca vergiden kaçınma yollarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkün...
● Vergi kanunlarında düzenlenen istisna ve muafiyetlerden yararlanmak.
● Azalan bakiyeler yöntemiyle amortisman uygulamasından yararlanmak.