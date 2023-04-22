22 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı başvuru yetiyor! SGK tablosu açıklandı! O yöntem emekli aylığını kısmi artırıyor! 3600 günle tarım işçisi...

SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı başvuru yetiyor! SGK tablosu açıklandı! O yöntem emekli aylığını kısmi artırıyor! 3600 günle tarım işçisi...

EYT düzenlemesi geçtiğimiz aylarda yasalaştı. Prim ve yıl şartını tamamlayan milyonlarca vatandaş emeklilik hayaline kavuştu. SSK'lı kadın çalışanların 20, erkeklerin 25 çalışma yılını doldurmaları ve her iki kesimin de ilk sigortalı olduğu tarihe göre 5000 ila 5975 prim gününü tamamlamaları gerekiyor. 3600 günle EYT emekliliği olup olmadığı ise merak edilen başka husus oluyor. Erken emeklilik ve yıllık izin detayı ortaya çıktı. Hal böyle olunca erken emeklilik şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emeklilik hakkı kazananların yıllık izin detayı ve 3600 günle emeklilik şartları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2023 12:26
  • 1
  • 20
SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı başvuru yetiyor! SGK tablosu açıklandı! O yöntem emekli aylığını kısmi artırıyor! 3600 günle tarım işçisi...

SON DAKİKA... EYT yasasının kabul edilmesinin ardından son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Düzenlemeden yararlanarak tüm haklarını alıp işe devam edenlere ve haklarını almadan emekli olup işe devam edenlerin yıllık izinleri ile ilgili yeni bir açıklama geldi. SGK ise 3600 prim gün ile de EYT'den emekli olunabileceğini duyurdu. Konu hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte, 3600 gün emeklilik için şartlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı başvuru yetiyor! SGK tablosu açıklandı! O yöntem emekli aylığını kısmi artırıyor! 3600 günle tarım işçisi...

EYT'li olarak emekli başvurumuzu yaptık, çıkış ve yeniden işbaşımız aynı işyerinde devam ediyor. Yaklaşık 22 yıldır aralıksız çalıştığımız aynı firmadan emekli olup devam edeceğiz. İşyerimiz bizimle yeni sözleşme yaptı ve yıllık izinlerimizin artık yeni sözleşmeye göre olacağını 14 gün izin hakkı kazanacağımı belirtiyorlar. Hangisi doğru, ne yapmalıyız?

Eğer işyerinden tüm haklarınızı alarak, işe devam ediyorsanız, işveren ile yaptığınız yeni iş sözleşmesi kapsamında ilk kez işe giriyormuş gibi olacak ve izin süreniz 14 gün olacak. Ancak, haklarınızı almadan emekli olup, çalışmaya devam ediyorsanız o zaman 22 yıldır çalışıyormuş gibi 26 gün izin hakkınız olacak. Eğer 50 yaşın üzerindeyseniz, iş sözleşmeniz yeni de olsa 20 günden az izniniz olmaz.

  • 3
  • 20
SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı başvuru yetiyor! SGK tablosu açıklandı! O yöntem emekli aylığını kısmi artırıyor! 3600 günle tarım işçisi...

EYT DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI BAŞLADI

55 yıllık bir aile şirketimiz var. 6-7 personelimiz EYT'li, giriş çıkışları yapıldı, çalışmaya devam edecekler. Tazminat ödemeleri için düşük faizli kredi bekliyoruz ama halen çıkmadı. Herkes tazminatı için çok bastırıyor. Ne zaman çıkar?

EYT kapsamında emekli olacak çalışanların kıdem tazminatının ödenmesi için KGF destekli EYT destek paketine başvurular mart ayının sonunda başladı.Denizbank, Garanti, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası'na başvurulabiliyor. Kıdem tazminatı ödemeleri kredi veren tarafından doğrudan emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacak.

  • 4
  • 20
SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı başvuru yetiyor! SGK tablosu açıklandı! O yöntem emekli aylığını kısmi artırıyor! 3600 günle tarım işçisi...

BORÇLANMA EMEKLİ AYLIĞINIZI KISMİ ARTIRIR

15.10.1994'te sigorta girişim var. 20 Kasım 1999-20 Temmuz 2000 arasında 8 ay kısa dönem askerliğim var. Toplamda 6.124 gün prim ödenmiş. EYT ile emekli oluyorum. Askerlik borçlanması yaparsam emekli maaşım artar mı? Askerlik borçlanmasını kısmi olarak yapabiliyor muyum?

Askerlik borçlanması, borçlanma yapılacak döneme göre emekli maaşını nispeten etkiler. Özellikle tavandan borçlanma yapılması emekli aylığını artırır. 2000 yılı öncesi dönemde tavandan yapılan askerlik borçlanmasının emekli maaşına etkisi biraz daha yüksek olurken, 2000 sonrası yapılan borçlanmanın emekli aylığına etkisi sınırlı olur. Çalışma dönemlerinize göre yatırdığınız prim tutarı kapsamında askerlik borçlanmasının emekli aylığına etkisi 50 lira ile 120 lira arasında olur. Kısmi olarak askerlik borçlanması da yapabilirsiniz.

  • 5
  • 20
SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı başvuru yetiyor! SGK tablosu açıklandı! O yöntem emekli aylığını kısmi artırıyor! 3600 günle tarım işçisi...

STAJ SİGORTA BAŞLANGICI SAYILMIYOR

1998 staj girişim var. 2004 yılında ise emekli sandığına bağlı bir kurumda memur olarak başladım. 1982 doğumluyum. Emekli sandığı SSK girişini tanımıyordu, son genelgede ile EYT kapsamında emekli sandığı belli tarihlerden önce SSK girişi olanları tanıyacak. EYT'den yararlanabilir miyim?

8 Eylül 1999 ve öncesinde SSK'lı olarak işe girişiniz varsa ve gerekli şartları yerine getiriyorsanız EYT'den yararlanabileceksiniz. Ancak sizin durumunuzda 1998 stajınız var ve staj süresi EYT'de sayılmıyor. Gündemde de bu yönde bir düzenleme en azından şimdilik yok.