22 Nisan 2023, Cumartesi
SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı başvuru yetiyor! SGK tablosu açıklandı! O yöntem emekli aylığını kısmi artırıyor! 3600 günle tarım işçisi...
EYT düzenlemesi geçtiğimiz aylarda yasalaştı. Prim ve yıl şartını tamamlayan milyonlarca vatandaş emeklilik hayaline kavuştu. SSK'lı kadın çalışanların 20, erkeklerin 25 çalışma yılını doldurmaları ve her iki kesimin de ilk sigortalı olduğu tarihe göre 5000 ila 5975 prim gününü tamamlamaları gerekiyor. 3600 günle EYT emekliliği olup olmadığı ise merak edilen başka husus oluyor. Erken emeklilik ve yıllık izin detayı ortaya çıktı. Hal böyle olunca erken emeklilik şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emeklilik hakkı kazananların yıllık izin detayı ve 3600 günle emeklilik şartları!
Giriş Tarihi: 22.04.2023 12:26
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