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Haberler Galeri 439 BİN TL'ye 3+1 daire alın! 200 bin TL'ye varan devletten destek ödemesi! 33-103-126-82-100 metrekare... 2023 güncel prefabrik ev fiyatları!

439 BİN TL'ye 3+1 daire alın! 200 bin TL'ye varan devletten destek ödemesi! 33-103-126-82-100 metrekare... 2023 güncel prefabrik ev fiyatları!

Türkiye'de son yıllarda özellikle deprem sebebiyle prefabrik evlere ilgi arttı. Bu sebeple vatandaşlar arama motorlarında "Prefabrik ev fiyatları ne kadar, kaç TL?" "Prefabrik ev yardımı nasıl alınır?" sorularının cevaplarını sık sık araştırıyor. Buna göre şartları sağlayarak 200 bin TL'lik yardımı alan biri 639.900 TL'lik bir evi 39 bin 900 TL'ye alabiliyor. Peki prefabrik ev avantajları ve dezavantajları neler? İşte 1+1-2+1-3+1 prefabrik ev fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2023 12:54 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 12:58
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439 BİN TL’ye 3+1 daire alın! 200 bin TL’ye varan devletten destek ödemesi! 33-103-126-82-100 metrekare... 2023 güncel prefabrik ev fiyatları!

Özellikle deprem sebebiyle prefabrik evlere Türkiye'de son yıllarda ilgi arttı. Birçok yönden avantajlı olan prefabrik evler için ayrıca devlet şartları sağlayanlara 200 bin TL'lik yardım veriyor. Bu da vatandaşın elini rahatlatarak ev sahibi olmalarını kolaylaştırıyor. Peki prefabrik ev avantajları ve dezavantajları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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439 BİN TL’ye 3+1 daire alın! 200 bin TL’ye varan devletten destek ödemesi! 33-103-126-82-100 metrekare... 2023 güncel prefabrik ev fiyatları!

PREFABRİK EV NEDİR?

Duvar, pencere gibi tüm parçaları fabrikada üretilen ve inşası için temel kazılması gerekmeyen yapı türüne prefabrik ev denir. Prefabrik evler bir ya da iki katlı olarak istenilen metrekare ve oda yerleşim planına göre hazırlanabilmektedir.

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439 BİN TL’ye 3+1 daire alın! 200 bin TL’ye varan devletten destek ödemesi! 33-103-126-82-100 metrekare... 2023 güncel prefabrik ev fiyatları!

4 AŞAMADA YAPILIYOR

*Fabrikada modül imalatı.

*Modülleri "donatmak" için çeşitli işlemler

*Kalite kontrol ve hava sızdırmazlık testi.

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439 BİN TL’ye 3+1 daire alın! 200 bin TL’ye varan devletten destek ödemesi! 33-103-126-82-100 metrekare... 2023 güncel prefabrik ev fiyatları!

*Şantiyede montaj ve ardından çerçeve ve çatı için bir çatı ustasının müdahalesi.

Evin tamamı fabrika yapımı olsa bile, seçtiğiniz arazinin daha önce işlem görmesi ve ev monte edildiğinde temellerinin atılmış olması esastır.

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439 BİN TL’ye 3+1 daire alın! 200 bin TL’ye varan devletten destek ödemesi! 33-103-126-82-100 metrekare... 2023 güncel prefabrik ev fiyatları!

PREFABRİK EVLERİN AVANTAJLARI NELER?

*Prefabrik evlerin üretimi, her iklim koşuluna göre yapılabilmektedir.

*Pefabrik evler, üretim ve montaj sürelerinin kısalığıyla fark yaratırlar.