439 BİN TL'ye 3+1 daire alın! 200 bin TL'ye varan devletten destek ödemesi! 33-103-126-82-100 metrekare... 2023 güncel prefabrik ev fiyatları!

Türkiye'de son yıllarda özellikle deprem sebebiyle prefabrik evlere ilgi arttı. Bu sebeple vatandaşlar arama motorlarında "Prefabrik ev fiyatları ne kadar, kaç TL?" "Prefabrik ev yardımı nasıl alınır?" sorularının cevaplarını sık sık araştırıyor. Buna göre şartları sağlayarak 200 bin TL'lik yardımı alan biri 639.900 TL'lik bir evi 39 bin 900 TL'ye alabiliyor. Peki prefabrik ev avantajları ve dezavantajları neler? İşte 1+1-2+1-3+1 prefabrik ev fiyatları...