HaberlerGaleriEYT'linin NET maaşı artacak! Eksik primini tamamlayana 11.529 TL İADE! Son 5 yılda (2018) borçlanan SSK Bağ-kur'luya vergi indirimi!
EYT'linin NET maaşı artacak! Eksik primini tamamlayana 11.529 TL İADE! Son 5 yılda (2018) borçlanan SSK Bağ-kur'luya vergi indirimi!
Borçlanma ile birlikte eksik primini tamamlayarak EYT hakkı kazananlara sevindiren haber geldi. 18 aylık askerlik ve doğum borçlanması gibi yöntemlere başvuranlara vergi indirimi uygulanacak. Bu sayede ödedikleri miktarların belirli bir kısmını geri almış olacaklar. Örneğin 2 yıllık doğum borçlanması yapan kişi 11.529,22 lira vergi indiriminden yararlanabilir. Peki EYT vergi indirimi şartları neler? EYT para iadesi kimler alabilir?