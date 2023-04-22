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Haberler Galeri EYT'linin NET maaşı artacak! Eksik primini tamamlayana 11.529 TL İADE! Son 5 yılda (2018) borçlanan SSK Bağ-kur'luya vergi indirimi!

EYT'linin NET maaşı artacak! Eksik primini tamamlayana 11.529 TL İADE! Son 5 yılda (2018) borçlanan SSK Bağ-kur'luya vergi indirimi!

Borçlanma ile birlikte eksik primini tamamlayarak EYT hakkı kazananlara sevindiren haber geldi. 18 aylık askerlik ve doğum borçlanması gibi yöntemlere başvuranlara vergi indirimi uygulanacak. Bu sayede ödedikleri miktarların belirli bir kısmını geri almış olacaklar. Örneğin 2 yıllık doğum borçlanması yapan kişi 11.529,22 lira vergi indiriminden yararlanabilir. Peki EYT vergi indirimi şartları neler? EYT para iadesi kimler alabilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 12:14
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EYT’linin NET maaşı artacak! Eksik primini tamamlayana 11.529 TL İADE! 2018 sonrası borçlanana vergi matrah indirimi! 18 aylık askerlik, doğum...

Borçlanma yaparak emekli olan ve çalışma hayatına hala devam eden EYT'lilere para iadesi yapılacak. 2018 yılı ve sonrasında borçlanma yapanlar, bu yıl talepte bulundukları takdirde bunu vergi matrahından indirebiliyor. Vergi iadesi imkanından yararlanmak için borçlanmayı yeni yapmış olmak da şart değil. Peki EYT vergi indirimi nedir, nasıl yararlanılır? İşte merak edilen detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’linin NET maaşı artacak! Eksik primini tamamlayana 11.529 TL İADE! 2018 sonrası borçlanana vergi matrah indirimi! 18 aylık askerlik, doğum...

Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emeklilik başvurusunu yaptı. İlk maaşlarını alan veya almak için gün sayan EYT'lilerden bazıları çalışmaya devam ediyor ya da devam etmeye hazırlanıyor.

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EYT’linin NET maaşı artacak! Eksik primini tamamlayana 11.529 TL İADE! 2018 sonrası borçlanana vergi matrah indirimi! 18 aylık askerlik, doğum...

Çalışan EYT'liler eksik primlerini tamamlamak amacıyla borçlanma yapmışsa, bunun için ödediği paranın bir bölümünü vergi iadesi yoluyla geriye alabiliyor.

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EYT’linin NET maaşı artacak! Eksik primini tamamlayana 11.529 TL İADE! 2018 sonrası borçlanana vergi matrah indirimi! 18 aylık askerlik, doğum...

NASIL YARARLANILIYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen borçlanma tutarları vergi matrahından indirilebiliyor. Belge işverene verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen tutarın tamamı gelir vergisi matrahından düşülebiliyor.

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EYT’linin NET maaşı artacak! Eksik primini tamamlayana 11.529 TL İADE! 2018 sonrası borçlanana vergi matrah indirimi! 18 aylık askerlik, doğum...

Böylece net maaşları ödenecek vergi kadar artmış oluyor. Bu haktan yararlanmak için hem borçlanmanın yapıldığı tarihte hem de düzeltme başvurusu yapılan tarihte sigortalı olarak çalışıyor olmak gerekiyor.