EYT'linin NET maaşı artacak! Eksik primini tamamlayana 11.529 TL İADE! Son 5 yılda (2018) borçlanan SSK Bağ-kur'luya vergi indirimi!

Borçlanma yaparak emekli olan ve çalışma hayatına hala devam eden EYT'lilere para iadesi yapılacak. 2018 yılı ve sonrasında borçlanma yapanlar, bu yıl talepte bulundukları takdirde bunu vergi matrahından indirebiliyor. Vergi iadesi imkanından yararlanmak için borçlanmayı yeni yapmış olmak da şart değil. Peki EYT vergi indirimi nedir, nasıl yararlanılır? İşte merak edilen detaylar...