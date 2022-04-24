SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine ek zam! En düşük maaş 8.622 TL’ye yükselecek! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli ve memur için ek zam! İşte 2022 Temmuz zammı ile birlikte tablo tablo emekli ve memur maaşları hesapları güncellemeler sonrasında değişiyor. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 30,95'e yükseldi. Yapılan hesaplamalar sonrasında emekliler, "emekli maaş zammı ne kadar olacak? Temmuzda emekliye ne kadar zam yapılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2022 Temmuz zammı ile birlikte tablo tablo emekli ve memur maaşları hesapları...