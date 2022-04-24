24 Nisan 2022, Pazar
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine ek zam! En düşük maaş 8.622 TL'ye yükselecek! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
Emekli ve memur zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından hesaplamalar güncelleniyor. Emekli ve memur için Ocak 2022'de uygulanan refah payı düzenlemesinin bir benzeri Temmuz ayı zam dönemi için gündeme geldi. Ocak 2022'de en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye çıkarılırken, gözler Temmuz ayında masaya gelecek rakamlara çevrildi. Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon rakamları açıklanırken, belirlenen oranlara göre hesaplamalar yapıldı. İşte, Temmuz emekli maaş zammı için detaylar...
Giriş Tarihi: 24.04.2022 19:51
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