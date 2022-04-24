24 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine ek zam! En düşük maaş 8.622 TL'ye yükselecek! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine ek zam! En düşük maaş 8.622 TL'ye yükselecek! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli ve memur zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından hesaplamalar güncelleniyor. Emekli ve memur için Ocak 2022'de uygulanan refah payı düzenlemesinin bir benzeri Temmuz ayı zam dönemi için gündeme geldi. Ocak 2022'de en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye çıkarılırken, gözler Temmuz ayında masaya gelecek rakamlara çevrildi. Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon rakamları açıklanırken, belirlenen oranlara göre hesaplamalar yapıldı. İşte, Temmuz emekli maaş zammı için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2022 19:51
  • 1
  • 15
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine ek zam! En düşük maaş 8.622 TL’ye yükselecek! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli ve memur için ek zam! İşte 2022 Temmuz zammı ile birlikte tablo tablo emekli ve memur maaşları hesapları güncellemeler sonrasında değişiyor. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 30,95'e yükseldi. Yapılan hesaplamalar sonrasında emekliler, "emekli maaş zammı ne kadar olacak? Temmuzda emekliye ne kadar zam yapılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2022 Temmuz zammı ile birlikte tablo tablo emekli ve memur maaşları hesapları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine ek zam! En düşük maaş 8.622 TL’ye yükselecek! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli ve memur maaşları, Ocak 2022'de sosyal refah düzenlemesi yapılması ile arttı. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 30,95'e yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son açıklamaları Temmuz ayında da emekli ve memur zammı dışında refah payı artışlarını gündeme getirdi.

  • 3
  • 15
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine ek zam! En düşük maaş 8.622 TL’ye yükselecek! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

1. Temmuz 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

2. En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

3. En düşük memur maaşı Temmuz ayında ne kadar artacak?

4. Hesaplanan rakamlarla beraber meslek meslek zamlı maaş tablosu...

İşte tüm bu soruların cevapları ve emekli ve memur Temmuz zammı için merak edilen detaylar...

  • 4
  • 15
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine ek zam! En düşük maaş 8.622 TL’ye yükselecek! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

OCAK 2022'DE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Ocak ayında emekli zammı yüzde 25,47 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 66 artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseldi. Bu düzenleme ile yaklaşık 1.3 milyon emeklinin maaşı 2.500'ye yükseltilmiş oldu.

  • 5
  • 15
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine ek zam! En düşük maaş 8.622 TL’ye yükselecek! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ EK ZAM ALDI

Memur ve memur emeklisi ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30.95 olarak gerçekleşti.