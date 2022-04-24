24 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri O maaşlara da zam ufukta göründü! 800-850 TL civarı artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…

O maaşlara da zam ufukta göründü! 800-850 TL civarı artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…

Milyonlarca vatandaşın yararlandığı sosyal yardım ödemelerine zam geliyor. Türkiye'de çeşitli sebeplerden dolayı devlet tarafından vatandaşlara sosyal yardım imkanı sağlanıyor. Maddi destekler, emekli ve memurların da maaşlarına zam yapılacağı tarih olan Temmuz ayında artacak. Evde bakım maaşı, engelli aylığı, yaşlılık parası gibi birçok ödenekten faydalanmakta olan kişiler gözünü zamların belirlenmesindeki en büyük etken olan enflasyon verilerine çevirdi. Peki, Temmuz ayında sosyal yardımlara ne kadar zam gelecek? Sosyal yardım ödemeleri artacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2022 21:42 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 21:42
  • 1
  • 12
O maaşlara da zam ufukta göründü! 800-850 TL civarı artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…

O maaşlara da zam kapıda. 800 TL'ye varan artış yaşanacak. 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli aylığı hepsini kapsıyor. İlk üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekli ve memur maaşlarında yaşanacak artışla birlikte sosyal yardım ödemeleri de artacak. Uygulanacak zam oranıyla ilgili ilk ipucu ve tahminler de gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 34.62 oldu. Peki, sosyal yardım ödemeleri artacak mı, ne kadar artacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
O maaşlara da zam ufukta göründü! 800-850 TL civarı artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; Temmuz'da memurlara yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

  • 3
  • 12
O maaşlara da zam ufukta göründü! 800-850 TL civarı artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 34.62 olarak beklenirken öte yandan bu tahmin gerçekleşirse, memurların yüzde 7'lik Temmuz zammı yüzde 27.12 enflasyon farkıyla yüzde 34.12 olacak.

  • 4
  • 12
O maaşlara da zam ufukta göründü! 800-850 TL civarı artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 65 yaş aylığının bu veriler ışığında bin 84 liradan bin 454 liraya ulaşması bekleniyor.

  • 5
  • 12
O maaşlara da zam ufukta göründü! 800-850 TL civarı artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…

Öte yandan bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2 bin 354 lira tutarındaki evde bakım desteği de 3 bin 157 liraya çıkabilecek. Bu da maaşlarda 803 TL'ye varan bir artış demek.