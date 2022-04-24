O maaşlara da zam ufukta göründü! 800-850 TL civarı artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…

O maaşlara da zam kapıda. 800 TL'ye varan artış yaşanacak. 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli aylığı hepsini kapsıyor. İlk üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekli ve memur maaşlarında yaşanacak artışla birlikte sosyal yardım ödemeleri de artacak. Uygulanacak zam oranıyla ilgili ilk ipucu ve tahminler de gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 34.62 oldu. Peki, sosyal yardım ödemeleri artacak mı, ne kadar artacak?