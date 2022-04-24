HaberlerGaleriO maaşlara da zam ufukta göründü! 800-850 TL civarı artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…
O maaşlara da zam ufukta göründü! 800-850 TL civarı artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…
Milyonlarca vatandaşın yararlandığı sosyal yardım ödemelerine zam geliyor. Türkiye'de çeşitli sebeplerden dolayı devlet tarafından vatandaşlara sosyal yardım imkanı sağlanıyor. Maddi destekler, emekli ve memurların da maaşlarına zam yapılacağı tarih olan Temmuz ayında artacak. Evde bakım maaşı, engelli aylığı, yaşlılık parası gibi birçok ödenekten faydalanmakta olan kişiler gözünü zamların belirlenmesindeki en büyük etken olan enflasyon verilerine çevirdi. Peki, Temmuz ayında sosyal yardımlara ne kadar zam gelecek? Sosyal yardım ödemeleri artacak mı?