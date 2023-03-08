07 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 8 MART evde bakım maaşı yatan iller listesi! Mart ayı Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-devlet sorgulama ekranı

8 MART evde bakım maaşı yatan iller listesi! Mart ayı Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-devlet sorgulama ekranı

"2023 zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu Mart ayına girilmesiyle birlikte sıklıkla sorgulanıyor. Evde bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların yakınlarına devlet tarafından ödenen maaşlar, her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. 2022 yılında 3336 TL olan evde bakım maaşları 2023 yılında 4337 TL'ye yükseltimişti.Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, e-devlet sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 08.03.2023 23:44
  • 1
  • 12
8 MART evde bakım maaşı yatan iller listesi! Mart ayı Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-devlet sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, arama motorlarında sorgulanıyor. Ödemeler, bakımı evde yapılan engelli veya yaşlı vatandaşlar için düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Mart ayına girilmesiyle birlikte evde bakım maaşının yattığı iller merak ediliyor. Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
8 MART evde bakım maaşı yatan iller listesi! Mart ayı Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-devlet sorgulama ekranı

2023 EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 3
  • 12
8 MART evde bakım maaşı yatan iller listesi! Mart ayı Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-devlet sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.Bu kapsamda Mart ayı ödemelerinin de 15 Mart Çarşamba gününden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.

  • 4
  • 12
8 MART evde bakım maaşı yatan iller listesi! Mart ayı Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-devlet sorgulama ekranı

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

  • 5
  • 12
8 MART evde bakım maaşı yatan iller listesi! Mart ayı Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-devlet sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.