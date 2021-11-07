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SSK, Bağ-Kur ve EYT'iler için kritik takvim! Yeni maaşlar için detaylar belli oldu! Taban ve tavan maaşlar...

Milyonlarca çalışan ve emekli vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Ekim ayının ortasına geldiğimiz dönemde gözler Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranlarına çevrildi. Yeni maaşlar için detaylar yavaş yavaş belirginleşmeye başladı. Milyonlarca vatandaşın gelirlerinde yaşanacak artış için çalışmalar başlatıldı. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından uzman isimlerde zam tahminlerini paylaşmaya başladı. Diğer yandan emekliler işçiler, emeklilik için yaş bekleyenler ile memurlar ve çiftçiler için yeni düzenlemeler yolda. Konu hakkında detayları haberimizde derledik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.11.2021 18:51
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SSK, Bağ-Kur ve EYT’iler için kritik takvim! Yeni maaşlar için detaylar belli oldu! Taban ve tavan maaşlar...

SSK, Bağ-Kur ve EYT'iler için kritik takvim. Yeni maaşlar için detaylar belli oldu. Taban ve tavan maaşlar için tahminler belirginleşmeye başladı. 2022 yılında devreye girecek yeni zamlı maaşlar için gözler Ocak ayına çevrildi. Milyonlarca çalışan ve emeklinin maaşlarında yaşanacak gelir artışı için çalışmalar başladı. Emekli maaşları için bilindiği üzere en önemli parametre enflasyon rakamları oluyor. Emekliler işçiler, emeklilik için yaş bekleyenler ile memurlar ve çiftçiler için yeni düzenlemeler yolda. Çalışmalar hakkında detayları haberimizde derledik. İşte konu hakkında son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağ-Kur ve EYT’iler için kritik takvim! Yeni maaşlar için detaylar belli oldu! Taban ve tavan maaşlar...

İŞÇİLERE ZAMLI MAAŞ...

Kamuda çalışan işçilere yapılan toplu sözleşme zammından sonra sıra asgari ücret artışına geldi. Bu konuda çalışmalar Aralık ayı içinde tamamlanacak. Gerek hükümet yetkilileri gerekse diğer paydaşlardan gelen açıklamalar asgari ücret artışının, enflasyonun 7-8 puan daha üstünde olacağını gösteriyor. Burada beklentiler yüzde 25-30 arasında bir zam yapılması yönünde. Yüzde 25 zamma göre net asgari ücret 3.532 lira civarında olacak.

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SSK, Bağ-Kur ve EYT’iler için kritik takvim! Yeni maaşlar için detaylar belli oldu! Taban ve tavan maaşlar...

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM...

Milyonlarca emeklinin Ocak zammıyla ilgili ipuçları gelirken seyyanen artış beklentisi de oluştu. Emekliler için 4 aylık enflasyon yüzde 6.72 çıkarken yıl sonu beklentileri yüzde 9.17 oldu. Memur ve memur emeklileri için zam oranı ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 11.17 olacak. Ancak emeklilerin taban maaşlarının 2 bin liraya çıkartılması, bu durumda düşük maaş alanlara seyyanen artış yapılması bekleniyor.

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SSK, Bağ-Kur ve EYT’iler için kritik takvim! Yeni maaşlar için detaylar belli oldu! Taban ve tavan maaşlar...

FORMÜLLER MASAYA YATIRILIYOR...

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR: Son günlerde gündeme gelen bu konuda da 2022 yılı içinde gelişme bekleniyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan yıl ve prim şartını tamamlayıp yaş bekleyen vatandaşların yaşına bakılmadan emekli edilmelerini sağlayacak formüller üzerinde çalışmalar başlatıldı. Bu konuda ortaya çıkacak formüllerden birisinin seçilerek uygulanması bekleniyor.

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SSK, Bağ-Kur ve EYT’iler için kritik takvim! Yeni maaşlar için detaylar belli oldu! Taban ve tavan maaşlar...

ÇİFTÇİNİN MALİYETİ DÜŞECEK: Üreticilerin maliyetlerini düşürecek tedbirler de geliyor. Özellikle gübre, tohum, mazot gibi girdi maliyetlerini aşağı çekecek teşvik ve destekler devreye girecek.