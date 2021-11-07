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SSK, Bağ-Kur ve EYT'iler için kritik takvim! Yeni maaşlar için detaylar belli oldu! Taban ve tavan maaşlar...
Milyonlarca çalışan ve emekli vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Ekim ayının ortasına geldiğimiz dönemde gözler Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranlarına çevrildi. Yeni maaşlar için detaylar yavaş yavaş belirginleşmeye başladı. Milyonlarca vatandaşın gelirlerinde yaşanacak artış için çalışmalar başlatıldı. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından uzman isimlerde zam tahminlerini paylaşmaya başladı. Diğer yandan emekliler işçiler, emeklilik için yaş bekleyenler ile memurlar ve çiftçiler için yeni düzenlemeler yolda. Konu hakkında detayları haberimizde derledik...