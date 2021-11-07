SSK, Bağ-Kur ve EYT'iler için kritik takvim. Yeni maaşlar için detaylar belli oldu. Taban ve tavan maaşlar için tahminler belirginleşmeye başladı. 2022 yılında devreye girecek yeni zamlı maaşlar için gözler Ocak ayına çevrildi. Milyonlarca çalışan ve emeklinin maaşlarında yaşanacak gelir artışı için çalışmalar başladı. Emekli maaşları için bilindiği üzere en önemli parametre enflasyon rakamları oluyor. Emekliler işçiler, emeklilik için yaş bekleyenler ile memurlar ve çiftçiler için yeni düzenlemeler yolda. Çalışmalar hakkında detayları haberimizde derledik. İşte konu hakkında son gelişmeler...