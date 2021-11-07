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Kimlik kartı ve faturasını götürmek yetiyor! PTT üzerinden paranızı alabilirsiniz! Elektrik ve yakacak desteği...

Devlet tarafından sosyal yardım ödemeleri sürüyor. Hem yakacak ve elektrik desteği ihtiyaç sahibi ailere yapılıyor. Yakacak yardımı almak isteyenler e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Elektrik desteği için ise fatura ile PTT şubelerine başvurmak yeterli oluyor. Sunulan imkandan yararlanmak isteyenler başvuru detaylarını yakından takip ediyor. Elektrik ve yakacak desteğine ihtiyacı olan vatandaşlar için harekete geçildi. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.11.2021 21:24 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 21:27
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Kimlik kartı ve faturasına götürmek yetiyor! PTT üzerinden paranızı alabilirsiniz! Elektrik ve yakacak desteği...
Kimlik kartı ve faturasına götürmek yetiyor! PTT üzerinden paranızı alabilirsiniz! Elektrik ve yakacak desteği...

Kimlik kartı ve faturasına götürmek yetiyor. PTT üzerinden paranızı alabilirsiniz. Elektrik ve yakacak desteği başvuru süreci yakından takip ediliyor. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi olanlara elektirik ve yakacak desteği veriliyor. Hem elektrik hem de yakacak desteği yapılıyor. Devlet eli ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşmaya devam ediyor. Yakacak yadımı almak isteyenler e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Elektrik desteği için ise fatura ile PTT şubelerine başvurmak yeterli oluyor. Bakanlık tarafından sunulan imkandan yararlanmak isteyenler için başvuru imkanları sorgulanıyor. İşte, konu hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kimlik kartı ve faturasına götürmek yetiyor! PTT üzerinden paranızı alabilirsiniz! Elektrik ve yakacak desteği...
Kimlik kartı ve faturasına götürmek yetiyor! PTT üzerinden paranızı alabilirsiniz! Elektrik ve yakacak desteği...

KIŞ DESTEĞİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için desteklerin düzenli bir şekilde sürdüğünü belirterek, kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklere ayrı özen göstereceklerini kaydetti.

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Kimlik kartı ve faturasına götürmek yetiyor! PTT üzerinden paranızı alabilirsiniz! Elektrik ve yakacak desteği...
Kimlik kartı ve faturasına götürmek yetiyor! PTT üzerinden paranızı alabilirsiniz! Elektrik ve yakacak desteği...

Bakan Yanık, yakacak yardımı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'ndan kömür tahsis ederek dağıtımını gerçekleştireceklerini bildirdi.

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Kimlik kartı ve faturasına götürmek yetiyor! PTT üzerinden paranızı alabilirsiniz! Elektrik ve yakacak desteği...
Kimlik kartı ve faturasına götürmek yetiyor! PTT üzerinden paranızı alabilirsiniz! Elektrik ve yakacak desteği...

Kış ayları boyunca yardımların süreceğini ve dağıtım işlemlerinin maliyetinin 40 milyon TL olduğunu kaydeden Bakan Yanık, "Tüm Türkiye'de bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerimize bu dağıtımı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kimlik kartı ve faturasına götürmek yetiyor! PTT üzerinden paranızı alabilirsiniz! Elektrik ve yakacak desteği...
Kimlik kartı ve faturasına götürmek yetiyor! PTT üzerinden paranızı alabilirsiniz! Elektrik ve yakacak desteği...

Elektrik Tüketim Desteği'nde ise 2019'dan bugüne kadar yapılan yardımın 6 milyar TL'ye ulaştığına dikkat çeken Bakan Yanık, ''İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarına destek oluyoruz. Kasım dahil önümüzdeki 4 ayda bu kapsamda yaklaşık 920 milyon TL elektrik tüketim desteği vereceğiz.'' dedi.