Kimlik kartı ve faturasını götürmek yetiyor! PTT üzerinden paranızı alabilirsiniz! Elektrik ve yakacak desteği...

Kimlik kartı ve faturasına götürmek yetiyor. PTT üzerinden paranızı alabilirsiniz. Elektrik ve yakacak desteği başvuru süreci yakından takip ediliyor. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi olanlara elektirik ve yakacak desteği veriliyor. Hem elektrik hem de yakacak desteği yapılıyor. Devlet eli ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşmaya devam ediyor. Yakacak yadımı almak isteyenler e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Elektrik desteği için ise fatura ile PTT şubelerine başvurmak yeterli oluyor. Bakanlık tarafından sunulan imkandan yararlanmak isteyenler için başvuru imkanları sorgulanıyor. İşte, konu hakkında detaylar...