HaberlerGaleriKimlik kartı ve faturasını götürmek yetiyor! PTT üzerinden paranızı alabilirsiniz! Elektrik ve yakacak desteği...
Kimlik kartı ve faturasını götürmek yetiyor! PTT üzerinden paranızı alabilirsiniz! Elektrik ve yakacak desteği...
Devlet tarafından sosyal yardım ödemeleri sürüyor. Hem yakacak ve elektrik desteği ihtiyaç sahibi ailere yapılıyor. Yakacak yardımı almak isteyenler e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Elektrik desteği için ise fatura ile PTT şubelerine başvurmak yeterli oluyor. Sunulan imkandan yararlanmak isteyenler başvuru detaylarını yakından takip ediyor. Elektrik ve yakacak desteğine ihtiyacı olan vatandaşlar için harekete geçildi. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, son gelişmeler...