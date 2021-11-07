EYT’de nefes kesen gelişme! Yaş ve prim detayı ortaya çıktı! 50 yaşını doldurana emeklilik!

EYT'de yaş ve prim detayı ortaya çıktı. 50 yaşını doldurana emeklilik geliyor. Milyonlarca EYT'linin mağduriyetleri yeni yılda giderilecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formüller ve çalışmalar üzerine duruluyor. Yaş ve prim için sınırlar netleşmeye başladı. Masada olan 5 formülde de 50 yaş sınırının korunması bekleniyor. Böylece EYT'liler için yaş sınırının 50 olması bekleniyor. İşte, yıllardır çözüm bekleyen EYT meselesinde son gelişmeler!