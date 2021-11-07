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EYT’de nefes kesen gelişme! Yaş ve prim detayı ortaya çıktı! 50 yaşını doldurana emeklilik!

EYT'de yaş ve prim detayı ortaya çıktı. 50 yaşını doldurana emeklilik geliyor. Milyonlarca EYT'linin mağduriyetleri yeni yılda giderilecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formüller ve çalışmalar üzerine duruluyor. Yaş ve prim için sınırlar netleşmeye başladı. Masada olan 5 formülde de 50 yaş sınırının korunması bekleniyor. Böylece EYT'liler için yaş sınırının 50 olması bekleniyor. İşte, yıllardır çözüm bekleyen EYT meselesinde son gelişmeler!

Giriş Tarihi: 07.11.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 17:03
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EYT’de nefes kesen gelişme! Yaş ve prim detayı ortaya çıktı! 50 yaşını doldurana emeklilik!

EYT'de nefes kesen gelişme! Yaş ve prim detayı ortaya çıktı! 50 yaşını doldurana emeklilik! Uzun süredir kamuoyunda tartışılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesi için çözüm adımları atılıyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 2022 yılında düzenleme yapılacak EYT'de en çok merak edilen konu yaş sınırı oldu. 3600 prim günü ve 50 yaş sınırı öne çıkmaya başladı. EYT kavramı 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

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EYT’de nefes kesen gelişme! Yaş ve prim detayı ortaya çıktı! 50 yaşını doldurana emeklilik!

Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini giderecek formül arayışı ve çalışmalar devam ediyor.

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EYT’de nefes kesen gelişme! Yaş ve prim detayı ortaya çıktı! 50 yaşını doldurana emeklilik!

Bir yandan kimleri kapsayacağı ve şartları çalışılırken, bir taraftan da mali boyutu üzerinde duruluyor.

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EYT’de nefes kesen gelişme! Yaş ve prim detayı ortaya çıktı! 50 yaşını doldurana emeklilik!

Burada öne çıkan formüllerden birisi de 50 yaş şartı. Değişik formüller gündeme gelirken, burada hemen her formülde 50 yaş sınırının konulması bekleniyor.

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EYT’de nefes kesen gelişme! Yaş ve prim detayı ortaya çıktı! 50 yaşını doldurana emeklilik!

Böylece yılını ve primini doldurup 50 yaşını geçenler için emeklilik gelebilecek.