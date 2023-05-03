HaberlerGaleriSSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsi yararlanacak! EYT'siz 10, 15, 25 yılda emeklilik formülü çıktı! 1800 prim günü ile...
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsi yararlanacak! EYT'siz 10, 15, 25 yılda emeklilik formülü çıktı! 1800 prim günü ile...
EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 4 milyonu aşkın kişi emeklilik imkanından yararlanıyor. Kapsam dışında kalanlar ise erken emeklilik aranan şartları merak ediyor. Ülkemizde çalışanların emekli olması için birçok şartı yerine getirmesi gerekiyor. Erken emeklilik için aranan şartlar araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 8 formüller erken emeklilik kapsamı!