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Haberler Galeri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsi yararlanacak! EYT'siz 10, 15, 25 yılda emeklilik formülü çıktı! 1800 prim günü ile...

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsi yararlanacak! EYT'siz 10, 15, 25 yılda emeklilik formülü çıktı! 1800 prim günü ile...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 4 milyonu aşkın kişi emeklilik imkanından yararlanıyor. Kapsam dışında kalanlar ise erken emeklilik aranan şartları merak ediyor. Ülkemizde çalışanların emekli olması için birçok şartı yerine getirmesi gerekiyor. Erken emeklilik için aranan şartlar araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 8 formüller erken emeklilik kapsamı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:14
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SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsi yararlanacak! EYT’siz 10, 15, 25 yılda emeklilik formülü çıktı! 1800 prim günü ile...

Emeklilik için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yasalara göre bir çalışanın emeklilik hakkı kazanabilmesi için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Ancak sağlık, doğum ve askerlik borçlanması gibi bazı durumlarda erken emeklilik yolu açılıyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan erken emeklilik için ararnan şartları merak ediyor. Primi ve yılı karşılamayan kişiler ise 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için erken emeklilik yolları araştırılmaya başlandı. İşte, erken emeklilik için aranan şartlar!

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SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsi yararlanacak! EYT’siz 10, 15, 25 yılda emeklilik formülü çıktı! 1800 prim günü ile...

Ülkemizde çalışanların emekli olması için birçok şartı yerine getirmesi gerekiyor. Yaş, yıl ve prim şartlarını sağlayanlar emekli olmaya hak kazanıyor.

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SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsi yararlanacak! EYT’siz 10, 15, 25 yılda emeklilik formülü çıktı! 1800 prim günü ile...

Özel durumlarda ise bu şartlar aşağıya çekiliyor. EYT'ye takılmadan 4-5-6 yıl erken emekli olabilirsiniz.

Hastalık nedeniyle işgücü kaybına uğrayan veya engelli kişiler daha düşük primle ve gün sayısıyla emekli olabiliyor. 3600 günden az emekliliğe malulen yani sağlık sebebiyle emeklilik adı veriliyor.

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SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsi yararlanacak! EYT’siz 10, 15, 25 yılda emeklilik formülü çıktı! 1800 prim günü ile...

RAPOR ALMAK ŞART

1800 günden emekli olabilmek için en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu almak.

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SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsi yararlanacak! EYT’siz 10, 15, 25 yılda emeklilik formülü çıktı! 1800 prim günü ile...

Bu raporu almak için SGK merkezlerine başvurmak gerekiyor. SGK'nın sevkiyle görevlendirilmiş hastanelere gidebilirsiniz. Bu raporu aldıktan sonra malulen emeklilikte gün şartına bakılıyor.