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Haberler Galeri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine çifte kazanç! Hesap yapıldı, %122 artışla 2.750 TL! İki kez ödenecek! 5.750, 6.250, 7.100 TL maaş alanlar...

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine çifte kazanç! Hesap yapıldı, %122 artışla 2.750 TL! İki kez ödenecek! 5.750, 6.250, 7.100 TL maaş alanlar...

Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşacak milyonlarca emekli, yılda iki kez aldıkları ikramiye ödemeleri için gelecek açıklamaları bekliyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi yatırılan ikramiye ödemelerinin artıp artmayacağı merak ediliyor. Emeklilerin yanı sıra EYT'liler de bu yıl ilk kez ikramiye ödemesinden yararlanabilecek. Diğer yandan dul ve yetim aylığı alanlarda faydalanabiliyor. Ocak zammının ardından ödemelerin 2.750 TL civarlarına çıkacağı iddia ediliyor. Artış için 2 formül konuşuluyor. İşte, emekli ikramiyesi için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2023 12:31
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SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine çifte kazanç! Hesap yapıldı, %122 artışla 2.750 TL! İki kez ödenecek! 5.750, 6.250, 7.100 TL maaş alanlar...

Emekli bayram ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Kurban ve Ramazan Bayramı olmak üzere yılda iki kez alınan bayram ikramiyelerinde artış için iki formülün masada yer aldığı konuşuluyor. Bin yüzer lira olarak yatırılan ikramiye yıl içerisinde toplam 2 bin TL olarak veriliyor. Hal böyle olunca,"Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine çifte kazanç! Hesap yapıldı, %122 artışla 2.750 TL! İki kez ödenecek! 5.750, 6.250, 7.100 TL maaş alanlar...

GÖZLER İKRAMİYEDE

Emeklilerin gözü şimdi de bayram ikramiyesinde... EYT düzenlemesiyle emekli olacakların da yararlanacağı ikramiyede artış gündemde. Buna yönelik hazırlıkların yapıldığı belirtiliyor.

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SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine çifte kazanç! Hesap yapıldı, %122 artışla 2.750 TL! İki kez ödenecek! 5.750, 6.250, 7.100 TL maaş alanlar...

Halen ikramiyenin tutarı bin 100 lira. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenen ikramiyenin yapılacak zamla 2 bin-3 bin lira aralığına gelmesi bekleniyor.

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SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine çifte kazanç! Hesap yapıldı, %122 artışla 2.750 TL! İki kez ödenecek! 5.750, 6.250, 7.100 TL maaş alanlar...

2 FORMÜL VAR

Burada 2 formül gündeme geliyor. İlk formül yeniden değerleme oranında artışı içeriyor.

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SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine çifte kazanç! Hesap yapıldı, %122 artışla 2.750 TL! İki kez ödenecek! 5.750, 6.250, 7.100 TL maaş alanlar...

Bu yıl yüzde 122.93 olan yeniden değerleme oranının bayram ikramiyesine yansıtılabileceği belirtiliyor. Bu durumda ikramiye bin 100 liradan 2 bin 452 liraya yükselebilecek.