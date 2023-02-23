HaberlerGaleriSSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine çifte kazanç! Hesap yapıldı, %122 artışla 2.750 TL! İki kez ödenecek! 5.750, 6.250, 7.100 TL maaş alanlar...
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine çifte kazanç! Hesap yapıldı, %122 artışla 2.750 TL! İki kez ödenecek! 5.750, 6.250, 7.100 TL maaş alanlar...
Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşacak milyonlarca emekli, yılda iki kez aldıkları ikramiye ödemeleri için gelecek açıklamaları bekliyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi yatırılan ikramiye ödemelerinin artıp artmayacağı merak ediliyor. Emeklilerin yanı sıra EYT'liler de bu yıl ilk kez ikramiye ödemesinden yararlanabilecek. Diğer yandan dul ve yetim aylığı alanlarda faydalanabiliyor. Ocak zammının ardından ödemelerin 2.750 TL civarlarına çıkacağı iddia ediliyor. Artış için 2 formül konuşuluyor. İşte, emekli ikramiyesi için son gelişmeler!