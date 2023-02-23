SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine çifte kazanç! Hesap yapıldı, %122 artışla 2.750 TL! İki kez ödenecek! 5.750, 6.250, 7.100 TL maaş alanlar...

Emekli bayram ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Kurban ve Ramazan Bayramı olmak üzere yılda iki kez alınan bayram ikramiyelerinde artış için iki formülün masada yer aldığı konuşuluyor. Bin yüzer lira olarak yatırılan ikramiye yıl içerisinde toplam 2 bin TL olarak veriliyor. Hal böyle olunca,"Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!