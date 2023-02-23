EYT’de gün sayacı daraldı! Açıklama geldi, 1999 ö. sigortalı olanlar ve 5000 - 5400 - 5975 gün formülü! Brüt 10.008 TL’den hesaplanacak! Staj, çıraklık, borçlanma

- Borçlanma ve ihya için başvuranlar ödemeyi ne kadar sürede yapmalı?

Başvurunun yanmaması ve zamsız ödeme yapmak zorunda kalmamak için borçlanmayı ödeme tebligatından itibaren 1, ihyayı da 3 ay içinde ödemek gerekiyor. Eğer depremden etkilenen illerdeyseniz durum farklı. Borçlanma ve ihya için son ödeme tarihi 6 Şubat ve sonrasında olanlar, 'başvuru tarihine göre hesaplanan tutarı' 31 Ağustos'a kadar ödeyebilecek. 1 Ocak'tan önce başvuru yapmış olanlar brüt 6 bin 471 liralık asgari ücret üzerinden ödemesini yapabilecek. 1 Ocak'tan sonra başvuranların ise ödemesi brüt 10 bin 8 liralık asgari ücret üzerinden hesaplanacak.