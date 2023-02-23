HaberlerGaleriEYT'de gün sayacı daraldı! Açıklama geldi, 1999 ö. sigortalı olanlar ve 5000 - 5400 - 5975 gün formülü! Brüt 10.008 TL'den hesaplanacak! Staj, çıraklık, borçlanma
EYT'de gün sayacı daraldı! Açıklama geldi, 1999 ö. sigortalı olanlar ve 5000 - 5400 - 5975 gün formülü! Brüt 10.008 TL'den hesaplanacak! Staj, çıraklık, borçlanma
EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yönelik düzenlemenin 28 Şubat'ta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Prim günü yetmeyenler için borçlanma ve ihya imkanı bulunurken, ödeme süresi gibi birçok detaya da dikkat edilmesi gerekiyor. Kapsam dışında kalan vatandaşlar prim kazandıran yollar için detayları merak ediyor. Hal böyle olunca, "Hangi formül daha avantajlı? Borçlanmada nelere dikkat edilmeli, tarih önemli mi?" gibi soruların cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlilk Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. İşte, EYT düzenlemesine eksik primi olanlar için detaylar!