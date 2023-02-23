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Haberler Galeri EYT'de gün sayacı daraldı! Açıklama geldi, 1999 ö. sigortalı olanlar ve 5000 - 5400 - 5975 gün formülü! Brüt 10.008 TL'den hesaplanacak! Staj, çıraklık, borçlanma

EYT'de gün sayacı daraldı! Açıklama geldi, 1999 ö. sigortalı olanlar ve 5000 - 5400 - 5975 gün formülü! Brüt 10.008 TL'den hesaplanacak! Staj, çıraklık, borçlanma

EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yönelik düzenlemenin 28 Şubat'ta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Prim günü yetmeyenler için borçlanma ve ihya imkanı bulunurken, ödeme süresi gibi birçok detaya da dikkat edilmesi gerekiyor. Kapsam dışında kalan vatandaşlar prim kazandıran yollar için detayları merak ediyor. Hal böyle olunca, "Hangi formül daha avantajlı? Borçlanmada nelere dikkat edilmeli, tarih önemli mi?" gibi soruların cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlilk Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. İşte, EYT düzenlemesine eksik primi olanlar için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 11:47
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EYT’de gün sayacı daraldı! Açıklama geldi, 1999 ö. sigortalı olanlar ve 5000 - 5400 - 5975 gün formülü! Brüt 10.008 TL’den hesaplanacak! Staj, çıraklık, borçlanma

EYT düzenlemesinde süreç son aşamaya geldi. 28 Şubat'ta çalışmalarına başlayacak Meclis'in ilk gündem maddelerinden birisinin de EYT düzenlemesi olması bekleniyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ya da borçlanma formülleriyle başlangıç tarihlerini öne çekenlere imkan tanıyacak düzenlemede sona yaklaşıldı. EYT düzenlemesi kapsamında emekli olmak isteyen pek çok kişi borçlanma, ihya gibi yollara başvurdu. Kimileri de ilave borçlanma yapmayı planlıyor. Peki, EYT borçlanması için başvurularda nelere dikkat edilmeli? İşte konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de gün sayacı daraldı! Açıklama geldi, 1999 ö. sigortalı olanlar ve 5000 - 5400 - 5975 gün formülü! Brüt 10.008 TL’den hesaplanacak! Staj, çıraklık, borçlanma

EKSİK PRİMİ OLAN EYT'LİLER DİKKAT!

HANGİ FORMÜL DAHA AVANTAJLI?

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

BORÇLANMA HANGİ STATÜDE SAYILIR?

EYT'lilere yönelik düzenleme 28 Şubat'ta TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Primi yetmeyenler için borçlanma ve ihya imkanı bulunurken, başta ödeme süresi gibi pek çok noktaya dikkat edilmesi gerekiyor. İşte prim kazandıran yollara ilişkin detaylar…

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EYT’de gün sayacı daraldı! Açıklama geldi, 1999 ö. sigortalı olanlar ve 5000 - 5400 - 5975 gün formülü! Brüt 10.008 TL’den hesaplanacak! Staj, çıraklık, borçlanma

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan ya da borçlanmayla işe başlangıcını bu tarihe çekenlere yaş şartını kaldıran düzenlemede artık sona yaklaşıldı. Takvimde bir değişiklik yapılmazsa 28 Şubat günü düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp yasalaşması bekleniyor. EYT düzenlemesi kapsamında emekli olmak isteyen pek çok kişi borçlanma, ihya gibi yollara başvurdu. Kimileri de ilave borçlanma yapmayı planlıyor. Peki borçlanma ve ihyada nelere dikkat edilmeli? İşte merak edilen soruların yanıtları…

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EYT’de gün sayacı daraldı! Açıklama geldi, 1999 ö. sigortalı olanlar ve 5000 - 5400 - 5975 gün formülü! Brüt 10.008 TL’den hesaplanacak! Staj, çıraklık, borçlanma

- Borçlanma ve ihya için başvuranlar ödemeyi ne kadar sürede yapmalı?

Başvurunun yanmaması ve zamsız ödeme yapmak zorunda kalmamak için borçlanmayı ödeme tebligatından itibaren 1, ihyayı da 3 ay içinde ödemek gerekiyor. Eğer depremden etkilenen illerdeyseniz durum farklı. Borçlanma ve ihya için son ödeme tarihi 6 Şubat ve sonrasında olanlar, 'başvuru tarihine göre hesaplanan tutarı' 31 Ağustos'a kadar ödeyebilecek. 1 Ocak'tan önce başvuru yapmış olanlar brüt 6 bin 471 liralık asgari ücret üzerinden ödemesini yapabilecek. 1 Ocak'tan sonra başvuranların ise ödemesi brüt 10 bin 8 liralık asgari ücret üzerinden hesaplanacak.

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EYT’de gün sayacı daraldı! Açıklama geldi, 1999 ö. sigortalı olanlar ve 5000 - 5400 - 5975 gün formülü! Brüt 10.008 TL’den hesaplanacak! Staj, çıraklık, borçlanma

- Yasanın son halini görmek istiyorum. Süresinde ödeme yapmazsam ne olacak?

Süreyi kaçıranın borçlanma ve ihya işlemi iptal olacak. İhtiyaç varsa yeniden borçlanma ya da ihya başvurusunda bulunulabilecek. Bu durumda yeni başvuru tarihindeki asgari ücret üzerinden hesaplama yapılacak.