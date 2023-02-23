Aile Destek zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı? İllere göre TCKN ile sorgulama

"Aile Destek zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şubat ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği merak ediliyor. Diğer yandan sosyal yardım ödeme miktarlarında artış yaşanıp yaşanmayacağı da araştırılıyor. Peki, Aile Destek zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı? İllere göre TCKN ile sorgulama