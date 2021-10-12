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SSK Bağ-Kur Ocak ayı maaş tablosu! 2022 emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda emekli zammı kaç TL?
2022 emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda emekli zammı kaç TL? SSK Bağ-Kur Ocak ayı maaş tablosu emekliler tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez zamlanan emekli maaşlarının Ocak ayında ne kadar olacağı, sayısı 13 milyona yaklaşan emeklilerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Bu yılın ikinci 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranına göre SSK Bağ-Kur emeklilerinin maaşı artırılacak. Tahminlere göre maaş artışları 400 lirayı bulabilecek. Peki; 2022 emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son hesaplar!
Giriş Tarihi: 12.10.2021 13:50Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 13:50