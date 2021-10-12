SSK Bağ-Kur Ocak ayı maaş tablosu! 2022 emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda emekli zammı kaç TL?

Yılda 2 kez zam, 2 kez de ikramiye alan ve sayısı 13 milyona yaklaşan emeklilerin maaşları 2022 Ocak ayında da artışa geçecek. Milyonlarca emekli maaşı Ocak ayının ilk günlerinde zam görecek. SSK Bağ-Kur Ocay ayı maaş tablosunun nasıl olacağı ise merak ediliyor. Peki; 2022 emekli maaşı ne kadar olacak Emeklilerin maaş zamlarını belirleyecek faktör bu yılın enflasyon oranları olacak. Ekim, Kasım ve Aralık ayındaki enflasyon verilerine göre, maaşlarda 400 lirayı aşan bir zam olabileceği tahmin ediliyor.