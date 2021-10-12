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Haberler Galeri SSK Bağ-Kur Ocak ayı maaş tablosu! 2022 emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda emekli zammı kaç TL?

SSK Bağ-Kur Ocak ayı maaş tablosu! 2022 emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda emekli zammı kaç TL?

2022 emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda emekli zammı kaç TL? SSK Bağ-Kur Ocak ayı maaş tablosu emekliler tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez zamlanan emekli maaşlarının Ocak ayında ne kadar olacağı, sayısı 13 milyona yaklaşan emeklilerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Bu yılın ikinci 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranına göre SSK Bağ-Kur emeklilerinin maaşı artırılacak. Tahminlere göre maaş artışları 400 lirayı bulabilecek. Peki; 2022 emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son hesaplar!

Giriş Tarihi: 12.10.2021 13:50 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 13:50
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SSK Bağ-Kur Ocak ayı maaş tablosu! 2022 emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda emekli zammı kaç TL?

Yılda 2 kez zam, 2 kez de ikramiye alan ve sayısı 13 milyona yaklaşan emeklilerin maaşları 2022 Ocak ayında da artışa geçecek. Milyonlarca emekli maaşı Ocak ayının ilk günlerinde zam görecek. SSK Bağ-Kur Ocay ayı maaş tablosunun nasıl olacağı ise merak ediliyor. Peki; 2022 emekli maaşı ne kadar olacak Emeklilerin maaş zamlarını belirleyecek faktör bu yılın enflasyon oranları olacak. Ekim, Kasım ve Aralık ayındaki enflasyon verilerine göre, maaşlarda 400 lirayı aşan bir zam olabileceği tahmin ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK Bağ-Kur Ocak ayı maaş tablosu! 2022 emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda emekli zammı kaç TL?

Bu yıl 2 kez zam, 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Zam oranı için ipuçları da geliyor.

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SSK Bağ-Kur Ocak ayı maaş tablosu! 2022 emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda emekli zammı kaç TL?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4.23 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye Ekim, Kasım ve Aralık verileri kaldı.

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SSK Bağ-Kur Ocak ayı maaş tablosu! 2022 emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda emekli zammı kaç TL?

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 329 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en yüksek aylık 7 bin 792 liradan 8 bin 121 liraya çıkacak.

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SSK Bağ-Kur Ocak ayı maaş tablosu! 2022 emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda emekli zammı kaç TL?

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre ise ikinci 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.21'i bulabilecek.