İkinci el araba piyasası alev alev! Bu modeller çok hesaplı! 201 bin TL altı Skoda, Renault, Mercedes, Honda araç fiyatları…

İkinci el araba piyasasında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Çip krizi ve artan döviz fiyatları nedeniyle sıfır araç stoklarında sıkıntı yaşanırken, ikinci el araç piyasası da daha çok hareketlendi. Araç alış satış sitelerinde ikinci el araç fiyatları sık sık araştırılıyor. Bu sitelerde ise 200 bin TL altına birçok araç satıldığı görülüyor. Skoda, Renault, Mercedes, Honda, Toyota ve diğer markaların araçlarını 200 bin liraya ve daha altına bulabilirsiniz. İşte; ikinci el Skoda, Renault, Mercedes, Honda araç fiyatları!