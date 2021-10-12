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Haberler Galeri İkinci el araba piyasası alev alev! Bu modeller çok hesaplı! 201 bin TL altı Skoda, Renault, Mercedes, Honda araç fiyatları…

İkinci el araba piyasası alev alev! Bu modeller çok hesaplı! 201 bin TL altı Skoda, Renault, Mercedes, Honda araç fiyatları…

İkinci el araba piyasasında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Çip krizi ve artan döviz fiyatları nedeniyle sıfır araç stoklarında sıkıntı yaşanırken, ikinci el araç piyasası da daha çok hareketlendi. Araç alış satış sitelerinde ikinci el araç fiyatları sık sık araştırılıyor. Bu sitelerde ise 200 bin TL altına birçok araç satıldığı görülüyor. Skoda, Renault, Mercedes, Honda, Toyota ve diğer markaların araçlarını 200 bin liraya ve daha altına bulabilirsiniz. İşte; ikinci el Skoda, Renault, Mercedes, Honda araç fiyatları!

Giriş Tarihi: 12.10.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 11:54
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İkinci el araba piyasası alev alev! Bu modeller çok hesaplı! 201 bin TL altı Skoda, Renault, Mercedes, Honda araç fiyatları…

Birbirinden hesaplı ikinci el araba fiyatları arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Sıfır araçlarda yaşanan stok sıkıntıları ve fiyat artışı nedeniyle ikinci ele yönelen vatandaşlar, online ilan sitelerinde uygun fiyatlı araçları sorguluyor. Sitelerde 200 bin TL ve altına birçok aracın satışta olduğu görülüyor. Skoda, Renault, Mercedes, Honda, Toyota, BMW, Ford ve daha fazla aracı bulmanız mümkün. İşte; ikinci ele yönelen vatandaşları ilgilendiren 201 bin TL altı ikinci el araba fiyatları!

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İkinci el araba piyasası alev alev! Bu modeller çok hesaplı! 201 bin TL altı Skoda, Renault, Mercedes, Honda araç fiyatları…

200 BİN TL VE ALTINDAKİ ARAÇLARIN LİSTESİ

Marka: Volkswagen

Seri: Passat

Model: 1.4 TSI Trendline

Yıl: 2010

Fiyat: 200.000 TL

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İkinci el araba piyasası alev alev! Bu modeller çok hesaplı! 201 bin TL altı Skoda, Renault, Mercedes, Honda araç fiyatları…

Marka: Volkswagen

Seri: Polo

Model: 1.0 TSI Comfortline

Yıl: 2018

Fiyat: 200.000 TL

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İkinci el araba piyasası alev alev! Bu modeller çok hesaplı! 201 bin TL altı Skoda, Renault, Mercedes, Honda araç fiyatları…

Marka: Mini

Seri: Cooper S

Model: 1.6

Yıl: 2011

Fiyat: 200.000 TL

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İkinci el araba piyasası alev alev! Bu modeller çok hesaplı! 201 bin TL altı Skoda, Renault, Mercedes, Honda araç fiyatları…

Marka: Skoda

Seri: Octavia

Model: 1.6 TDI Elegance CR

Yıl: 2014

Fiyat: 200.000 TL