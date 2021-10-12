İhtiyaç sahiplerine müjde! 1100 TL pandemi desteği devam ediyor! e-Devlet başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

İhtiyaç sahibi ailelere pandemi desteği sürüyor. Koronavirüs salgınının ülkemizde görülmeye başladığı günden bu yana destek ödemesi yapılmaya başlandı. İlk iki fazda başvuru yapılmaksızın yapılan ödemelerin ardından üçüncü faz kapsamında başvuru yoluyla ödemeler yapılmaya başlamıştı. Söz konusu destek ödemeleri için başvurular devam ediyor. Peki, 1100 TL pandemi desteği kimler alabilir? e-Devlet 1100 TL yardım başvurusu ve başvuru sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...