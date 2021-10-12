12 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İhtiyaç sahiplerine müjde! 1100 TL pandemi desteği devam ediyor! e-Devlet başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

İhtiyaç sahiplerine müjde! 1100 TL pandemi desteği devam ediyor! e-Devlet başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

İhtiyaç sahibi ailelere pandemi desteği sürüyor. Koronavirüs salgınının ülkemizde görülmeye başladığı günden bu yana destek ödemesi yapılmaya başlandı. İlk iki fazda başvuru yapılmaksızın yapılan ödemelerin ardından üçüncü faz kapsamında başvuru yoluyla ödemeler yapılmaya başlamıştı. Söz konusu destek ödemeleri için başvurular devam ediyor. Peki, 1100 TL pandemi desteği kimler alabilir? e-Devlet 1100 TL yardım başvurusu ve başvuru sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2021 16:07
  • 1
  • 9
İhtiyaç sahiplerine müjde! 1100 TL pandemi desteği devam ediyor! e-Devlet başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

1100 TL pandemi desteği nasıl alınır? 2020 Mart ayında ülkemizde görülen koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok tedbir alındı. Ekonomik tedbir kapsamında ihtiyaç sahiplerine 1000 TL pandemi yardımı yapıldı. İlerleyen zamanlarda bu destek 1100 TL'ye çıkarıldı. Gerekli şartları taşıyanlar e-Devlet üzerinden başvuru yaparak destekten faydalanabilecek. Peki, 1100 TL pandemi desteği kimler alabilir? e-Devlet 1100 TL yardım başvurusu ve başvuru sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
İhtiyaç sahiplerine müjde! 1100 TL pandemi desteği devam ediyor! e-Devlet başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

Pandemi desteği kapsamında ilk 2 fazda devlette kayıtlı olan sosyal destek gruplarına 1000'er TL yardım ulaştırıldı. Üçüncü fazla birlikte ise başvuru imkanı getirilerek özellikle yeme-içme başta olmak üzere hizmet sektöründe günlük çalışan, işsiz kalan kesimlere de ulaşma amaçlandı. İlerleyen günlerde destek ödemesi 1100 TL'ye çıkarıldı.

  • 3
  • 9
İhtiyaç sahiplerine müjde! 1100 TL pandemi desteği devam ediyor! e-Devlet başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Pandemi desteği için başvurular e-devlet üzerinden yapılıyor. "Pandemi sosyal destek ön başvurusu" alanındaki gerekli soruların yanıtlanması ile birlikte başvuru gerçekleştiriliyor.

  • 4
  • 9
İhtiyaç sahiplerine müjde! 1100 TL pandemi desteği devam ediyor! e-Devlet başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

HANGİ SORULAR SORULUYOR

* Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)

* Aylık toplam geliriniz ne kadar?

* Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?

* Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?

  • 5
  • 9
İhtiyaç sahiplerine müjde! 1100 TL pandemi desteği devam ediyor! e-Devlet başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Destek ödemeleri, başvuru değerlendirme sürecinin ardından yapılıyor. Sonuç aşaması başvuru yapılan e-Devlet sayfası üzerinden görüntülenebiliyor.