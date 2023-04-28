SSK Bağ-Kur maaş enflasyon farkı belli oldu! 4 aylık zam hesaplaması ortaya çıktı! İşte en düşük KÖK MAAŞ ve zam tablosu....

Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında yapılacak ikinci zam için geri sayıma başladı. Ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zamlanan memur maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Ocak-Nisan ayının 4 aylık zam oranı şimdiden oluşmaya başladı. AA Finans'ın nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Bu yeni hesaplamayla SSK-Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı şimdiden yüzde 15,50 olarak ortaya çıktı. Yeni oranların açıklanmasıyla birlikte maaş oranları netlemiş olacak. Peki, Temmuzda kim ne kadar alacak? İşte kalem kalem hesaplanan zam oranları..