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SSK - Bağ-Kur intibak yasası çıktı mı? 2000 sonrası emekliye intibak zammı var mı, ne zaman verilecek? SON DAKİKA HABERLER

Milyonlarca emekli ocak zammına kavuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon zammının yanı sıra intibak yasası çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz senelerde 2000'den önce emekli olanlar için çıkarılan intibak yasasının 2000'den sonra emekli olanlar için de hayata geçirilmesi talep ediliyor. Peki, SSK - Bağ-Kur intibak yasası çıktı mı? 2000 sonrası emekliye intibak zammı var mı, ne zaman verilecek? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023 15:22
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SSK - Bağ-Kur intibak yasası çıktı mı? 2000 sonrası emekliye intibak zammı var mı, ne zaman verilecek? SON DAKİKA HABERLER

"İntibak yasası çıktı mı?" 2023 Ocak zammının belli olmasının ardından en düşük emekli maaşı 5.500 TL olarak belirlendi. Bu ay zamlı maaşlarına kavuşan emekliler şimdi de intibak konusunda araştırmalara başladı. Bu yıl emeklilere intibak düzenlemesi olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, SSK - Bağ-Kur intibak yasası çıktı mı? 2000 sonrası emekliye intibak zammı var mı, ne zaman İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK - Bağ-Kur intibak yasası çıktı mı? 2000 sonrası emekliye intibak zammı var mı, ne zaman verilecek? SON DAKİKA HABERLER

İNTİBAK DÜZENLEMESİ SON GELİŞMELER

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliler için intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artış talebinde bulundu. Ergün, intibak düzenlemesi hakkında şunları kaydetti:

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SSK - Bağ-Kur intibak yasası çıktı mı? 2000 sonrası emekliye intibak zammı var mı, ne zaman verilecek? SON DAKİKA HABERLER

"EYT, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5 bin 500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı. Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır."

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SSK - Bağ-Kur intibak yasası çıktı mı? 2000 sonrası emekliye intibak zammı var mı, ne zaman verilecek? SON DAKİKA HABERLER

İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, intibak düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. Bağ-Kur'luların 9 bin gün prim biriktirmesi gerekirken, SSK'lıların 7 bin gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi primlerin eşitlenmesi söz konusu. Maaşların eşitlenmesi talepleri var, bu konuda bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

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SSK - Bağ-Kur intibak yasası çıktı mı? 2000 sonrası emekliye intibak zammı var mı, ne zaman verilecek? SON DAKİKA HABERLER

İNTİBAK ÇIKARSA NE KADAR ARTIŞ OLUR?

Daha önce yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 liraya varan artış görülmüştü. Aynı yöntem izlenirse bugün intibaktan yararlanacakların alacağı maaşlarda ise 1.300 liraya varan artışlar olabileceği belirtiliyor.