SSK - Bağ-Kur intibak yasası çıktı mı? 2000 sonrası emekliye intibak zammı var mı, ne zaman verilecek? SON DAKİKA HABERLER

Milyonlarca emekli ocak zammına kavuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon zammının yanı sıra intibak yasası çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz senelerde 2000'den önce emekli olanlar için çıkarılan intibak yasasının 2000'den sonra emekli olanlar için de hayata geçirilmesi talep ediliyor. Peki, SSK - Bağ-Kur intibak yasası çıktı mı? 2000 sonrası emekliye intibak zammı var mı, ne zaman verilecek? Ayrıntılar haberimizde...