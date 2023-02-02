HaberlerGaleriEYT'de YAŞSIZ EMEKLİLİK TABLOSU - 1999 öncesi ALTIN TACI TAKTI! 5000-5975 gün... Primi eksik olanlar hak kazanacak mı?
EYT'de YAŞSIZ EMEKLİLİK TABLOSU - 1999 öncesi ALTIN TACI TAKTI! 5000-5975 gün... Primi eksik olanlar hak kazanacak mı?
EYT tasarısı Meclis'e sunuldu. İlk maaşlarını mart ayında almayı bekleyen EYT'liler süreci yakından takip ediyor. Sayılarının 5 milyonu aştığı EYT'liler emeklilik için geri sayım yapmaya başladı. İlk etapta kimlerin emekli olacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Yasa Resmi Gazete'de yayımlanmaya başlar başlamaz şartları tamamlayanlar yaş şartı olmaksızın emekli olabilecek. Prim ve yıl yeterli olacak. Peki primi eksik olan EYT'liler hak kazanmak için ne yapmalı? Borçlanma nasıl emekli yapacak?