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Türkiye'nin gururu TOGG'da ön sipariş tarihi belli oldu! 3 farklı yöntem
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, trafiğe çıkmak için gün sayıyor. Türkiye Yüzyılı'nın imza projelerinden olan milli otomobil ön sipariş süreci başlıyor. TOGG'a özel Trumore mobil uygulamasında, NFT açık artırması, YeniLig yarışması ve çekilişle ön sipariş hakkı sunulacak. NFT açık artırmasının 5 Şubat'ta Trumore'da başlayacağı duyuruldu.
Giriş Tarihi: 01.02.2023 14:51Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 14:51