01 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye'nin gururu TOGG'da ön sipariş tarihi belli oldu! 3 farklı yöntem

Türkiye'nin gururu TOGG'da ön sipariş tarihi belli oldu! 3 farklı yöntem

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, trafiğe çıkmak için gün sayıyor. Türkiye Yüzyılı'nın imza projelerinden olan milli otomobil ön sipariş süreci başlıyor. TOGG'a özel Trumore mobil uygulamasında, NFT açık artırması, YeniLig yarışması ve çekilişle ön sipariş hakkı sunulacak. NFT açık artırmasının 5 Şubat'ta Trumore'da başlayacağı duyuruldu.

Giriş Tarihi: 01.02.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 14:51
  • 1
  • 19
Türkiye’nin gururu TOGG’da ön sipariş tarihi belli oldu! 3 farklı yöntem

Türkiye'nin Otomobili Togg, mobil uygulamasıyla dijital dünyaya da hızlı bir giriş yaptı. Togg için ön sipariş hakkı 3 farklı yöntemle sunulacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Türkiye’nin gururu TOGG’da ön sipariş tarihi belli oldu! 3 farklı yöntem

Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, NFT Açık Artırması, YeniLig Yarışması ve çekiliş yöntemleriyle kullanıcılarla buluşacak.

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " 2023 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında öncelikli olarak teslim edilecek 2023 adet ile sınırlı 100. Yıl Özel Seri #Togg Akıllı Cihaza ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması 5 Şubat'ta Trumore'da başlıyor! NFT Alım Platformumuzu şimdi @ToggTrumore'da keşfedebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

  • 3
  • 19
Türkiye’nin gururu TOGG’da ön sipariş tarihi belli oldu! 3 farklı yöntem

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " 2023 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında öncelikli olarak teslim edilecek 2023 adet ile sınırlı 100. Yıl Özel Seri #Togg Akıllı Cihaza ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması 5 Şubat'ta Trumore'da başlıyor! NFT Alım Platformumuzu şimdi @ToggTrumore'da keşfedebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

  • 4
  • 19
Türkiye’nin gururu TOGG’da ön sipariş tarihi belli oldu! 3 farklı yöntem

KAMU KURUMLARINA 30 BİN TOGG ALINACAK

Öte yandan Togg'a yönelik kamu alım garantisi hayata geçiyor. 2035 yılına kadar 30 bin araç devlet kurumlarının kullanımında olacak. İlk alım bu yıl yapılacak.

Togg'un kamu tarafından alım sürecini Devlet Malzeme Ofisi üstlenecek. Kamu alım garantisinde takvimde netleşti. İlk etapta Togg'un C segment SUV modeli, devlet kurumlarının araç envanterinde yerini alacak.

  • 5
  • 19
Türkiye’nin gururu TOGG’da ön sipariş tarihi belli oldu! 3 farklı yöntem

Togg kurumlara bu yıl 500 otomobil satacak. 2035 yılının sonuna kadar 9 bin 500 C segment SUV, araç filosuna katılacak. Togg ailesinin ikinci modeli sedan otomobilden 4 bin 750 adet alınacak. Ticari modelin alımı ile bu sayı 30 bini bulacak.