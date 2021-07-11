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Detayları belli oldu! 1.556 TL destek ödemesi yapılacak! Asgari ücret üzerinden ödenen prim ve vergiler ise...

Vergi ve prim teşvikleri için detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merak edilen detyalar hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklama kapsamında, yeni işçi alımı yapan şirketlere, 1.556 TL destek ödemesi yapılacak. Diğer önemli detay ise; vergi ve prim teşviki paketinin detaylarına göre yeni işçinin asgari ücret üzerinden ödenen tüm prim ve vergileri devlet tarafından karşılanacak. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, vergi ve prim teşvik paketiyle ilgili detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.07.2021 19:33 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 19:34
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Detayları belli oldu! 1.556 TL destek ödemesi yapılacak! Asgari ücret üzerinden ödenen prim ve vergiler ise...

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşandı. Vergi ve prim teşvikiyle ilgili detaylar belli oldu. Bu kapsamda, yeni işçi alımı gerçekleştirecek firmalara 1.556 TL'ye kadar ödeme imkanı sağlanacak. Destek ödemesinden yararlanmak isteyen şirketlere devlet tarafından ödeme yapılacak. Diğer yandan, genç ve kadın işçi alımı yapan firmalara da verilen destek süresi 18 ay olacak. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. Gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Detayları belli oldu! 1.556 TL destek ödemesi yapılacak! Asgari ücret üzerinden ödenen prim ve vergiler ise...

Dev desteğin detayları belli oldu!

Geçtiğimiz 2020 Mart ayında başlayan koronavirüs (Covid-19) salgınından sonra devlet vatandaşlara birçok destek paketi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde verdiği müjdeye göre prim ve vergi teşvik desteği de vatandaşlara duyuruldu.

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Detayları belli oldu! 1.556 TL destek ödemesi yapılacak! Asgari ücret üzerinden ödenen prim ve vergiler ise...

Erdoğan yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar yeni işçi alımı yapacak olan firmaların, işçi alımındaki prim ve vergi ödemelerinin devlet tarafından karşılanacağını duyurdu.

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Detayları belli oldu! 1.556 TL destek ödemesi yapılacak! Asgari ücret üzerinden ödenen prim ve vergiler ise...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "İstihdamın desteklenmesi, işgücü maliyetlerinin azaltılması amacıyla çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Detayları belli oldu! 1.556 TL destek ödemesi yapılacak! Asgari ücret üzerinden ödenen prim ve vergiler ise...

30 Haziran tarihinde işçiye verilen Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), Nakdi Ücret Desteği ve işsizlik ödeneği gibi desteklerin son bulacağı açıklanmıştı. Bunun yanında fesih yasağı da 30 Haziran tarihiyle son bulmuştu.