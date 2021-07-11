Detayları belli oldu! 1.556 TL destek ödemesi yapılacak! Asgari ücret üzerinden ödenen prim ve vergiler ise...

Vergi ve prim teşvikleri için detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merak edilen detyalar hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklama kapsamında, yeni işçi alımı yapan şirketlere, 1.556 TL destek ödemesi yapılacak. Diğer önemli detay ise; vergi ve prim teşviki paketinin detaylarına göre yeni işçinin asgari ücret üzerinden ödenen tüm prim ve vergileri devlet tarafından karşılanacak. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, vergi ve prim teşvik paketiyle ilgili detaylar...