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SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme günleri: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

13 milyon emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin Kurban Bayramı ikramiye tarihleri belli oldu. Temmuz ayında hem zamlı maaşlarına hem de bayram ikramiyelerine kavuşacak emekliler, ödemelerin yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme günleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.07.2021 10:59
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SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme günleri: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emekliye bu ay bayram ikramiyesi verilecek. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi günleri açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından merak edilen sorular yanıtlandı. Ramazan Bayramı ile birlikte bayram ikramiyesi tutarı 1.100 TL'ye çıkarılmıştı. Peki, 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme günleri...

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SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme günleri: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2021 Kurban Bayramı ikramiyesi 13-16 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatacak.

İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin ikramiye ödeme takvimi:

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SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme günleri: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

SSK emeklileri ikramiye tarihi: 13-14 Temmuz

Bağ-Kur emeklileri ikramiye tarihi: 15 Temmuz

Emekli Sandığı emeklileri ikramiye tarihi: 16 Temmuz

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SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme günleri: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

Ramazan Bayramı ile birlikte emekli ikramiyelerinde artış yaşandı. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri 1.100 TL'ye yükseldi.

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SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme günleri: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.