SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme günleri: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

13 milyon emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin Kurban Bayramı ikramiye tarihleri belli oldu. Temmuz ayında hem zamlı maaşlarına hem de bayram ikramiyelerine kavuşacak emekliler, ödemelerin yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme günleri...