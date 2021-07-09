667 TL taksitle ev sahibi olmak mümkün. Geliri 6.500 TL'nin altında olanlar başvurabilir. Kura ve çekiliş için tüm detaylar yakından takip ediliyor. TOKİ tarafından düşük gelirli aileleri yakından ilgilendiren müjdeli açıklama geldi. TOKİ, Bolu'da 268 adet, Kırşehir'de 256 adet Balıkesir'de 625 adet, konut satışı yapılacağı duyuruldu. Söz konusu daireler için açık satış yöntemi uygulanacak ve başvuru için en geç 30 Eylül olarak belirlendi. Kura çekimi olarak belirlenen satışlardan yararlanmak için detayları haberimizde derledik. İşte, TOKİ ev başvurusu nereden yapılır?