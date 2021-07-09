09 Temmuz 2021, Cuma
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667 TL taksitle ev sahibi olmak mümkün! Geliri 6.500 TL'nin altında olanlar başvurabilir! Kura ve çekiliş...
Ev sahibi olmak herkesin hayalini süslüyor. Maddi durumu el vermeyen ve düşük gelirli aileleri ev sahibi olabilecekleri müjdeli haber geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gelen açıklamalar yüzleri güldürecek. Normalde kura veya çekiliş yoluyla satılan dairelerin dar gelirli vatandaşlar için çekilişsiz satılacağı açıklanırken, şartlara uyan herkes başvuruda bulunabilecek. İşte, TOKİ ev başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kura çekimi ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 09.07.2021 20:53 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 20:53
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