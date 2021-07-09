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Haberler Galeri 667 TL taksitle ev sahibi olmak mümkün! Geliri 6.500 TL'nin altında olanlar başvurabilir! Kura ve çekiliş...

667 TL taksitle ev sahibi olmak mümkün! Geliri 6.500 TL'nin altında olanlar başvurabilir! Kura ve çekiliş...

Ev sahibi olmak herkesin hayalini süslüyor. Maddi durumu el vermeyen ve düşük gelirli aileleri ev sahibi olabilecekleri müjdeli haber geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gelen açıklamalar yüzleri güldürecek. Normalde kura veya çekiliş yoluyla satılan dairelerin dar gelirli vatandaşlar için çekilişsiz satılacağı açıklanırken, şartlara uyan herkes başvuruda bulunabilecek. İşte, TOKİ ev başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kura çekimi ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2021 20:53 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 20:53
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667 TL taksitle ev sahibi olmak mümkün! Geliri 6.500 TL'nin altında olanlar başvurabilir! Kura ve çekiliş...

667 TL taksitle ev sahibi olmak mümkün. Geliri 6.500 TL'nin altında olanlar başvurabilir. Kura ve çekiliş için tüm detaylar yakından takip ediliyor. TOKİ tarafından düşük gelirli aileleri yakından ilgilendiren müjdeli açıklama geldi. TOKİ, Bolu'da 268 adet, Kırşehir'de 256 adet Balıkesir'de 625 adet, konut satışı yapılacağı duyuruldu. Söz konusu daireler için açık satış yöntemi uygulanacak ve başvuru için en geç 30 Eylül olarak belirlendi. Kura çekimi olarak belirlenen satışlardan yararlanmak için detayları haberimizde derledik. İşte, TOKİ ev başvurusu nereden yapılır?

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667 TL taksitle ev sahibi olmak mümkün! Geliri 6.500 TL'nin altında olanlar başvurabilir! Kura ve çekiliş...

TOKİ açık satış yöntemi ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvuru yapabilmesi için öncelikle T.C. vatandaşı olması şartı öne sürülerek, Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor.

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667 TL taksitle ev sahibi olmak mümkün! Geliri 6.500 TL'nin altında olanlar başvurabilir! Kura ve çekiliş...

DAHA ÖNCE TOKİ'DEN YARARLANAN BAŞVURU YAPAMAZ

Aynı zamanda başvuru yapacak kişinin, eşinin ve çocuklarının daha önce TOKİ'den yararlanmamış olması gerekiyor. Öte yandan yine kişinin kendisi ve ailesinin adına tapuda kayıtlı kat, mülkiyet, müstakil konutunun bulunmaması şartı aranıyor.

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667 TL taksitle ev sahibi olmak mümkün! Geliri 6.500 TL'nin altında olanlar başvurabilir! Kura ve çekiliş...

YALNIZCA O KİŞİLER MUAF OLACAK

Başvuru yapacak kişide 25 yaş şartı aranırken, bu şarttan yalnızca eşi vefat etmiş olan çocuklu kadınlar muaf tutulacak.

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667 TL taksitle ev sahibi olmak mümkün! Geliri 6.500 TL'nin altında olanlar başvurabilir! Kura ve çekiliş...

AYLIK GELİR LİMİTİ BELİRLENDİ

Diğer bir şart ise hane içinde yaşayan kişilerin toplam gelirinin en fazla net 6.500.00 TL olması ve bunun içinde kişinin ve ailesinin aldıkları ekstra yardım ve maaşlarda dahil olmalıdır.