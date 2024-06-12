15.5 Milyon İçin Duyuru 12.04'te Yapıldı! SSK Bağ-Kur Emeklisi Tahsis No'ya Göre Haziran Ayı Ödeme Cetveli

Haziran ayı her yıl olduğu gibi bu yıl da emekliler için heyecanla beklenen bir zaman dilimi oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ödeme takvimine göre, hem SSK (4A) hem de Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emekliler maaşlarını belirli tarihlerde hesaplarında görecek. Emeklilik maaşlarının yatırılacağı bu özel günler milyonlarca vatandaşın hayatını doğrudan etkiliyor.