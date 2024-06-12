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15.5 Milyon İçin Duyuru 12.04'te Yapıldı! SSK Bağ-Kur Emeklisi Tahsis No'ya Göre Haziran Ayı Ödeme Cetveli

Haziran ayı her yıl olduğu gibi bu yıl da emekliler için heyecanla beklenen bir zaman dilimi oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ödeme takvimine göre, hem SSK (4A) hem de Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emekliler maaşlarını belirli tarihlerde hesaplarında görecek. Emeklilik maaşlarının yatırılacağı bu özel günler milyonlarca vatandaşın hayatını doğrudan etkiliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 12:37
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15.5 Milyon İçin Duyuru 12.04’te Yapıldı! SSK Bağ-Kur Emeklisi Tahsis No’ya Göre Haziran Ayı Ödeme Cetveli

Emeklilik maaşlarının yatırılma zamanlarının yaklaşmasıyla birlikte emekliler için heyecanın dorukta olduğu bir dönemi ifade ediyor. Herkesin gözü kulağı, belirlenen tarihlerde hesaplarına yansıyacak olan emekli maaşlarında. Emeklilik maaşlarının yatırılacağı tarihler tahsis numarasının son hanelerine göre belli oluyor.

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15.5 Milyon İçin Duyuru 12.04’te Yapıldı! SSK Bağ-Kur Emeklisi Tahsis No’ya Göre Haziran Ayı Ödeme Cetveli

SSK (4A) EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME PLANI

Tahsis Numarasının Son Rakamı 9 Olanlar: Haziran'ın 17'si
Son Rakamı 7 Olanlar: Haziran'ın 18'i

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15.5 Milyon İçin Duyuru 12.04’te Yapıldı! SSK Bağ-Kur Emeklisi Tahsis No’ya Göre Haziran Ayı Ödeme Cetveli

Son Rakamı 5 Olanlar: Haziran'ın 19'u
Son Rakamı 3 Olanlar: Haziran'ın 20'si

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15.5 Milyon İçin Duyuru 12.04’te Yapıldı! SSK Bağ-Kur Emeklisi Tahsis No’ya Göre Haziran Ayı Ödeme Cetveli

Son Rakamı 1 Olanlar: Haziran'ın 21'i
Son Rakamı 8 Olanlar: Haziran'ın 22'si

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15.5 Milyon İçin Duyuru 12.04’te Yapıldı! SSK Bağ-Kur Emeklisi Tahsis No’ya Göre Haziran Ayı Ödeme Cetveli

Son Rakamı 6 Olanlar: Haziran'ın 23'ü
Son Rakamı 4 Olanlar: Haziran'ın 24'ü