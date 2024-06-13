Emeklinin haziran maaşı bayramdan önce yatacak mı? 4A-4B’liye maaş takvimi güncellendi mi? Perşembe ve Cuma günü...

Emekli Maaşları Bayram Öncesi Yatacak mı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaş ödemelerinde. Her ayın 17'si ile 26'sı arasında hesaplara yatırılan emekli maaşlarının, bu ay bayram öncesinde yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu.

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri birlikte yatırılmıştı. Ancak bu yıl için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.