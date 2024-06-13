13 Haziran 2024, Perşembe
Emeklinin haziran maaşı bayramdan önce yatacak mı? 4A-4B'liye maaş takvimi güncellendi mi? Perşembe ve Cuma günü...
Haziran ayı emekli maaşı ödeme günleri, milyonlarca emeklinin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Bayram tatilinin ay ortasına denk gelmesi nedeniyle, emekli maaşlarının ödeme tarihleri konusu merakla bekleniyor. Bayram ikramiyeleri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurusuyla birlikte bayramdan önce hesaplara geçti. Peki maaşlarda bayram öncesinde yatacak mı?
Giriş: 13.06.2024 08:05 Güncelleme: 13.06.2024 09:04
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