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Emeklinin haziran maaşı bayramdan önce yatacak mı? 4A-4B'liye maaş takvimi güncellendi mi? Perşembe ve Cuma günü...

Haziran ayı emekli maaşı ödeme günleri, milyonlarca emeklinin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Bayram tatilinin ay ortasına denk gelmesi nedeniyle, emekli maaşlarının ödeme tarihleri konusu merakla bekleniyor. Bayram ikramiyeleri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurusuyla birlikte bayramdan önce hesaplara geçti. Peki maaşlarda bayram öncesinde yatacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 08:05 Güncelleme: 13.06.2024 09:04
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Emeklinin haziran maaşı bayramdan önce yatacak mı? 4A-4B’liye maaş takvimi güncellendi mi? Perşembe ve Cuma günü...

Emekli maaşı ödeme tarihleri ve bayram ikramiyesi ödemeleri, 16 milyon emeklinin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Kurban Bayramı öncesi bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu ve ödemeler başladı. Bu noktada merak edilen konu ise emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği. Peki, emekli maaşları bayramdan önce mi yatacak? İşte, emekli maaşı ödemelerine ilişkin son gelişmeler!

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Emeklinin haziran maaşı bayramdan önce yatacak mı? 4A-4B’liye maaş takvimi güncellendi mi? Perşembe ve Cuma günü...

Emekli Maaşları Bayram Öncesi Yatacak mı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaş ödemelerinde. Her ayın 17'si ile 26'sı arasında hesaplara yatırılan emekli maaşlarının, bu ay bayram öncesinde yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu.

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri birlikte yatırılmıştı. Ancak bu yıl için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Emeklinin haziran maaşı bayramdan önce yatacak mı? 4A-4B’liye maaş takvimi güncellendi mi? Perşembe ve Cuma günü...

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler, emeklilerin tahsis numaralarına göre farklı günlerde gerçekleştiriliyor. 4A, 4B ve 4C emeklilerinin maaş ödeme takvimi ise henüz belli olmadı.

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Emeklinin haziran maaşı bayramdan önce yatacak mı? 4A-4B’liye maaş takvimi güncellendi mi? Perşembe ve Cuma günü...

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

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Emeklinin haziran maaşı bayramdan önce yatacak mı? 4A-4B’liye maaş takvimi güncellendi mi? Perşembe ve Cuma günü...

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,