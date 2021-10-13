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Haberler Galeri SSK, Bağ-kur emeklisine 3'lü kazanç! Gelir bayram havası estirecek! İntibak'tan maaşlara kadar...

SSK, Bağ-kur emeklisine 3'lü kazanç! Gelir bayram havası estirecek! İntibak'tan maaşlara kadar...

Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına ne kadar zam alacağını merak ediyor. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından maaşlara yansıyacak zam oranı belli olacak. Türkiye Emekliler Derneği (TUED) ise emekli vatandaşlar için çeşitli taleplerde bulundu. TÜİK tarafından üç aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler Ocak ayına çevrildi. Sizler için merak edilen detayları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 13.10.2021 19:14 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 19:14
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SSK, Bağ-kur emeklisine 3’lü kazanç! Gelir bayram havası estirecek! İntibak’tan maaşlara kadar...

SSK, Bağ-kur emeklisine 3'lü kazanç. Gelir bayram havası estirecek. İntibak'tan maaşlara kadar birçok konu masaya yatırılıyor. Ekim ayının ortalarına geldiğimiz dönemde yeni yılda maaşlara ne kadar zam yapılacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından üç aylık enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde 4.23 oranında çıkan enflasyonun 2021 yılının son üç ayında yüzde 5.21'e ulaşacağı Merkez Bankası tarafından tahmin edildi. Uzman isimler Ocak ayı zam oranı hakkında tahminlerini paylaşıyor. Sizler için detayları haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağ-kur emeklisine 3’lü kazanç! Gelir bayram havası estirecek! İntibak’tan maaşlara kadar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 1695 TL OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından temmuz, ağustos ve eylül ayının enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde 4.23 oranında çıkan enflasyonun 2021 yılının son üç ayında yüzde 5.21'e ulaşacağı Merkez Bankası tarafından tahmin edildi.

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SSK, Bağ-kur emeklisine 3’lü kazanç! Gelir bayram havası estirecek! İntibak’tan maaşlara kadar...

Açıklanan üç aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağı gözlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 4,23 olacağını ortaya koydu.

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SSK, Bağ-kur emeklisine 3’lü kazanç! Gelir bayram havası estirecek! İntibak’tan maaşlara kadar...

Buna göre ocak ayında yapılacak zam için 3 aylık enflasyon rakamlarına bakıldığında en düşük emekli aylığı 1695 TL'den hesaplandı.

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SSK, Bağ-kur emeklisine 3’lü kazanç! Gelir bayram havası estirecek! İntibak’tan maaşlara kadar...

EN DÜŞÜK MAAŞIN 2 BİN 825 TL OLMASI BEKLENİYOR

Yapılan emekli maaş zammı hesaplamalarının ardından Türkiye Emekliler Derneği taleplerini belirtti. Bayram ikramiyesi ve promosyon gibi ek gelirlerin hayata geçirilmesinin ardından dernek, intibak, maaş ve büyümeden pay da istediklerini belirtti.