SSK, Bağ-kur emeklisine 3'lü kazanç! Gelir bayram havası estirecek! İntibak'tan maaşlara kadar...

Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına ne kadar zam alacağını merak ediyor. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından maaşlara yansıyacak zam oranı belli olacak. Türkiye Emekliler Derneği (TUED) ise emekli vatandaşlar için çeşitli taleplerde bulundu. TÜİK tarafından üç aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler Ocak ayına çevrildi. Sizler için merak edilen detayları haberimizde derledik.