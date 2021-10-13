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Haberler Galeri 0 faiz imkanının yanında 15 bin TL indirim! Sıfır otomobil almak isteyenlere fırsat! FİAT, Opel, Dacia...

0 faiz imkanının yanında 15 bin TL indirim! Sıfır otomobil almak isteyenlere fırsat! FİAT, Opel, Dacia...

Otomobil sahibi olmak isteyenler araba fiyatları hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Firmalar bu süreçte kampanyalarını artırarak, satışları hızlandırmayı amaçlıyor. Ekim ayı içerisinde sunulan fırsatlar arasında sıfır faiz sunan da var, 15 bin TL indirim yapan da bulunuyor. Kaçırılmayacak araba fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için detayları haberimizde derledik. İşte, FİAT, Opel, Dacia otomobil kampanyaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.10.2021 21:56
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0 faiz imkanının yanında 15 bin TL indirim! Sıfır otomobil almak isteyenlere fırsat! FİAT, Opel, Dacia...

0 faiz imkanının yanında 15 bin TL indirim. Sıfır otomobil almak isteyenlere fırsat. FİAT, Opel, Dacia araba fiyatları sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Otomobil sahibi olmak isteyenler büyük firmaların sunduğu kampanyaları yakından takip ediyor. Birçok dev marka satışların hızlanması amacıyla kampanyalar düzenlemeye başladı. Arabasını değiştirmek isteyenler veya yeni araba almak isteyenler fiyatları göründe geri adım atmaya başladı. Sizler için kampanyalı fiyatları haberimizde derledik. İşte, FİAT, Opel, Dacia güncel kampanyalı fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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0 faiz imkanının yanında 15 bin TL indirim! Sıfır otomobil almak isteyenlere fırsat! FİAT, Opel, Dacia...

EKİM AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI

Geçen yıl araç almak isteyip bu yıla erteleyenler büyük pişmanlık yaşıyor. Pandemi dönemiyle birlikte otomobil fiyatlar aldı başını gitti. Fiyatlar cep yakarken, otomobil sahibi olmak isteyenler, kampanyaları tek tek araştırıyor.

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0 faiz imkanının yanında 15 bin TL indirim! Sıfır otomobil almak isteyenlere fırsat! FİAT, Opel, Dacia...

Sizler için ekim ayında kampanyalar sunan otomobil firmalarını bir araya getirdik. Firmalar farklı farklı kampanyalar uyguluyor. Kimi düşük faizli taşıt kredisi desteği sağlarken, kimi de 15 bin TL'ye kadar indirim yapıyor. İşte o kampanyalar…

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0 faiz imkanının yanında 15 bin TL indirim! Sıfır otomobil almak isteyenlere fırsat! FİAT, Opel, Dacia...

FIAT HEM ÖTV HEM DE FAİZ İNDİRİMİ UYGULUYOR

ÖTV indiriminin ardından Fiat, müşterileri için bir kampanya daha hazırladı. 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 1.29 faiz ile kredi desteği sağladı. Kredi desteğinden faydalananlar aynı zamanda yüzde 50 oranında ÖTV indiriminden de yararlanabilecek.

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0 faiz imkanının yanında 15 bin TL indirim! Sıfır otomobil almak isteyenlere fırsat! FİAT, Opel, Dacia...

Ayrıca Fiat Panda'ya 4 bin TL indirim yapılıyor. Fiat 500 ve Fiat 500L modellerinde ise 10 bin TL indirim uygulanacak.