13 Ekim 2021, Çarşamba
0 faiz imkanının yanında 15 bin TL indirim! Sıfır otomobil almak isteyenlere fırsat! FİAT, Opel, Dacia...
Otomobil sahibi olmak isteyenler araba fiyatları hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Firmalar bu süreçte kampanyalarını artırarak, satışları hızlandırmayı amaçlıyor. Ekim ayı içerisinde sunulan fırsatlar arasında sıfır faiz sunan da var, 15 bin TL indirim yapan da bulunuyor. Kaçırılmayacak araba fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için detayları haberimizde derledik. İşte, FİAT, Opel, Dacia otomobil kampanyaları...
Giriş Tarihi: 13.10.2021 21:56
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11