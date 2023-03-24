SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaş 7.500 TL sonrası en yüksek promosyon veren banka! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank...

Emekliye promosyon müjdesi katlandı. Başkan Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 7.500 TL yapacaklarını açıklamasının hemen ardından bankalar promosyon miktarlarını revize etti. EYT'lilerle birlik milyonlarca emeklinin Nisan ayında alacakları miktarlar katlandı. Peş peşe promosyon rakamlarını açıklayan bankalar arasında 10 bin TL bile veren var. İşte emekliye ek zam haberinden sonra güncellenen promosyon rakamları...