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Haberler Galeri SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaş 7.500 TL sonrası en yüksek promosyon veren banka! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank...

SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaş 7.500 TL sonrası en yüksek promosyon veren banka! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank...

Emekliye promosyon müjdesi katlandı. Başkan Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 7.500 TL yapacaklarını açıklamasının hemen ardından bankalar promosyon miktarlarını revize etti. EYT'lilerle birlik milyonlarca emeklinin Nisan ayında alacakları miktarlar katlandı. Peş peşe promosyon rakamlarını açıklayan bankalar arasında 10 bin TL bile veren var. İşte emekliye ek zam haberinden sonra güncellenen promosyon rakamları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2023 14:16 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 14:51
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SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaş 7.500 TL sonrası en yüksek promosyon veren banka! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank...

Emekliye promosyon müjdesi katlandı. Başkan Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 7.500 TL yapacaklarını açıklamasının hemen ardından bankalar promosyon miktarlarını revize etti. EYT'lilerle birlik milyonlarca emeklinin Nisan ayında alacakları miktarlar katlandı. Peş peşe promosyon rakamlarını açıklayan bankalar arasında 10 bin TL bile veren var. İşte emekliye ek zam haberinden sonra güncellenen promosyon rakamları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaş 7.500 TL sonrası en yüksek promosyon veren banka! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank...

TABAN AYLIKLAR BİR ÜST MAAŞ ARALIĞINDAN YARARLANACAK!

Taban aylık düzenlemesinden yararlanacak emeklilerin bir üst maaş aralığının promosyon tutarından yararlanması mümkün olacak.

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SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaş 7.500 TL sonrası en yüksek promosyon veren banka! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank...

Emekliler, 3.500-7.500 aralığına göre belirlenen promosyon yerine 7.500-10.000 lira aralığı için belirlenen promosyon tutarından yararlanabilecek.

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SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaş 7.500 TL sonrası en yüksek promosyon veren banka! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank...

EMEKLİLERE EN AZ 1.000 TL AVANTAJ

Taban promosyon tutarlarına göre emeklilerin en az 1.000 lira avantajı olacak. Mevcut kampanyalara göre de avantaj 1.700 liraya kadar yükselecek.

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SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaş 7.500 TL sonrası en yüksek promosyon veren banka! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank...

Yine taban aylık düzenlemesinden yararlanacak EYT'liler de promosyonlarını 7.500-10.000 lira aralığı için belirlenen tutar üzerinden alabilecek.