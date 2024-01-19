19 Ocak 2024, Cuma
SGK-SSK Bağkur'lunun kök maaşı hesaplandı! MB son dakika açıkladı! 4A-4B-4C emekli maaşı 10.000 TL alanlar %42 artışla...
SSK, Bağkur maaşları kalem kalem hesaplandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği Kabine Toplantısı sonrasında emeklilere sevindirici bir müjde verdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak-Haziran dönemi için ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurarak, emekli zamlarını yükseltti ve en düşük maaş 10 bin oldu. Öte yandan, Merkez Bankası 2024 Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. İşte anket sonuçlarına göre yeni emekli maaş hesabı...
Giriş Tarihi: 19.01.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 12:51
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