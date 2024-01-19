SGK-SSK Bağkur’lunun kök maaşı hesaplandı! MB son dakika açıkladı! 4A-4B-4C emekli maaşı 10.000 TL alanlar %42 artışla...

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için ek iyileştirme gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu ek iyileştirme konusunda alternatifli bir çalışma yaptı.

2024'ün ilk Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu rakama ilave yüzde 5 refah payı verileceğini açıkladı. Öte yandan SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı da 10.000 TL olarak belirlendi.