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Haberler Galeri SGK-SSK Bağkur'lunun kök maaşı hesaplandı! MB son dakika açıkladı! 4A-4B-4C emekli maaşı 10.000 TL alanlar %42 artışla...

SGK-SSK Bağkur'lunun kök maaşı hesaplandı! MB son dakika açıkladı! 4A-4B-4C emekli maaşı 10.000 TL alanlar %42 artışla...

SSK, Bağkur maaşları kalem kalem hesaplandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği Kabine Toplantısı sonrasında emeklilere sevindirici bir müjde verdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak-Haziran dönemi için ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurarak, emekli zamlarını yükseltti ve en düşük maaş 10 bin oldu. Öte yandan, Merkez Bankası 2024 Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. İşte anket sonuçlarına göre yeni emekli maaş hesabı...

Giriş Tarihi: 19.01.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 12:51
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SGK-SSK Bağkur’lunun kök maaşı hesaplandı! MB son dakika açıkladı! 4A-4B-4C emekli maaşı 10.000 TL alanlar %42 artışla...

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş zammı netleşti. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisini sevindirecek müjdeli açıklamalarda bulundu. SSK ve Bağkur emeklilerine ilave olarak yüzde 5 zam ile birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi. Öte yandan, Merkez Bankası'nın 2024 yılı sonu TÜFE beklentisi yüzde 42,04 olarak belirlendi. İşte beklenti anketine göre hesaplanan zamlı maaşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK-SSK Bağkur’lunun kök maaşı hesaplandı! MB son dakika açıkladı! 4A-4B-4C emekli maaşı 10.000 TL alanlar %42 artışla...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL OLDU

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası emekli ve memurun Ocak 2024 zam oranı netleşti. Refah payı SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 oranında enflasyon artışı ile kesinleşirken, memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49,25 oranında zam oluştu. Arada 11,68 puanlık fark olması refah payı konularını gündeme taşıdı.

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SGK-SSK Bağkur’lunun kök maaşı hesaplandı! MB son dakika açıkladı! 4A-4B-4C emekli maaşı 10.000 TL alanlar %42 artışla...

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için ek iyileştirme gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu ek iyileştirme konusunda alternatifli bir çalışma yaptı.

2024'ün ilk Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu rakama ilave yüzde 5 refah payı verileceğini açıkladı. Öte yandan SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı da 10.000 TL olarak belirlendi.

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SGK-SSK Bağkur’lunun kök maaşı hesaplandı! MB son dakika açıkladı! 4A-4B-4C emekli maaşı 10.000 TL alanlar %42 artışla...

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ AYINDA YENİDEN BELİRLENECEK

SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez belirleniyor. Burada hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı oluyor. Son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor.

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SGK-SSK Bağkur’lunun kök maaşı hesaplandı! MB son dakika açıkladı! 4A-4B-4C emekli maaşı 10.000 TL alanlar %42 artışla...

Refah payı Ocak 2023 döneminde yüzde 15 civarında olmuştu. Temmuz 2023'te yüzde 19,77 olarak gerçekleşen emekli zammı, yaklaşık yüzde 5 refah payı ile yüzde 25 olarak belirlendi. 2024 Ocak-Haziran dönemi için emekli kök maaş zammı yüzde 5 refah payı ile yüzde 42,6 olarak kayıtlara geçti.