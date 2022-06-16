16 Haziran 2022, Perşembe
SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı tümünü kapsıyor! 3 maaş ödeme imkanı! 1.084 ila 1.416 liranın altında...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan gerekli şartları yerine getirenlere 2 maaş imkanı birden sağlanıyor. Sunulan imkandan bir çok kişinin haberi bulunmuyor. Kadınlara sosyal güvenlikte özel imkanlar sağlanıyor. Kişinin kendi maaşı dışında devletten emekli, yetim ve dul maaşı gibi ödemeler yapılıyor. Vefat eden kişinin SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olması yeterli görülüyor. Birden fazla maaş almak için detaylar başvuru yapmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, 3 maaş almak için sunulan imkanın detayları...
Giriş Tarihi: 16.06.2022 19:10 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022 19:10
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