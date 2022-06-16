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Haberler Galeri SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı tümünü kapsıyor! 3 maaş ödeme imkanı! 1.084 ila 1.416 liranın altında...

SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı tümünü kapsıyor! 3 maaş ödeme imkanı! 1.084 ila 1.416 liranın altında...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan gerekli şartları yerine getirenlere 2 maaş imkanı birden sağlanıyor. Sunulan imkandan bir çok kişinin haberi bulunmuyor. Kadınlara sosyal güvenlikte özel imkanlar sağlanıyor. Kişinin kendi maaşı dışında devletten emekli, yetim ve dul maaşı gibi ödemeler yapılıyor. Vefat eden kişinin SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olması yeterli görülüyor. Birden fazla maaş almak için detaylar başvuru yapmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, 3 maaş almak için sunulan imkanın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2022 19:10 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022 19:10
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SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı tümünü kapsıyor! 3 maaş ödeme imkanı! 1.084 ila 1.416 liranın altında...

SGK üzerinden başvuruları onaylanan binlerce kişi çift maaş alırken, bir çok vatandaş 3 maaş birden ödeme alabiliyor. Çift maaş için tarih detayı büyük önem taşıyor. 2008 ayının Ekim ayı burada öne çıkıyor. Anne-baba ve eş üzerinden bağlanan maaşlar için şartlar araştırılan konular arasında yer alıyor. Öncelikle vefat eden eşin hangi sigorta türüne (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) bağlı çalıştığına bakılmadan geride kalan kadın eşe maaş bağlanıyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik.

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SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı tümünü kapsıyor! 3 maaş ödeme imkanı! 1.084 ila 1.416 liranın altında...

Yasalar, sosyal güvenlikte kadınlara özel imkanlar sağlıyor. Bunlardan biri de hem anne-baba hem de eş üzerinden bağlanan maaşlar. Öncelikle vefat eden eşin hangi sigorta türüne (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) bağlı çalıştığına bakılmadan geride kalan kadın eşe maaş bağlanıyor.

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SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı tümünü kapsıyor! 3 maaş ödeme imkanı! 1.084 ila 1.416 liranın altında...

Bu maaşın bağlanabilmesi için memur ya da Bağkur'lu sigortalı eşin Ekim 2008'den sonra vefatı halinde en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Ekim 2008'den sonra vefat eden sigortalının SSK'lı olması halinde, 5 yıldan beri sigortası bulunması ve en az 900 gün prim ödemiş olması şartı aranıyor. Bağkur'lu sigortalının Ekim 2008'den önce vefatı halinde 1800 gün prim ödemiş olması yeterli bulunuyor.

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SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı tümünü kapsıyor! 3 maaş ödeme imkanı! 1.084 ila 1.416 liranın altında...

HEPSİ FARKLI STATÜDE OLMALI

Kadının kendi sigortalılığı nedeniyle emekli maaşı alıyor olması dul maaşına engel değil. Çift maaşta iki önemli ayrıntı var. İlki; ister eş olsun ister anne ve baba, vefat eden sigortalı kişilerin 1 Ekim 2008'den önce mi sonra mı vefat ettiği.

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SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı tümünü kapsıyor! 3 maaş ödeme imkanı! 1.084 ila 1.416 liranın altında...

Diğeri de sigorta statüleri yani SSK'lı mı Bağkur'lu mu Emekli Sandığı'na mı tabi olup olmadıkları. Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan (memurluktan) emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Bu durumda üç maaş bağlanmış oluyor. Dikkat edilirse burada maaşlar 'üç farklı sigorta sistemine göre' bağlanıyor.