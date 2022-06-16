Genel Sağlık Sigortası borçları ne zaman silinecek? Hükümet düğmeye bastı! 5 bin TL'nin altında kalan tutarlar silinecek

Meclis'e gönderilen sağlık torba kanun teklifi ile sağlık borçlarının bir kısmı siliniyor. Borcun kalan kısmı için ödeme kolaylığı sağlanıyor. Sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler, kanun tasarısının yasalaşması halinde borcunun yüzde 50'sini peşin ya da taksitle öderse, kalan borcu silinecek. Eğer borç tutarı 5 bin TL'nin altındaysa borcun tamamı silinecek. Bu önemli düzenlemenin detaylarını A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Giriş Tarihi: 16.06.2022 12:13 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022 12:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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