16 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Genel Sağlık Sigortası borçları ne zaman silinecek? Hükümet düğmeye bastı! 5 bin TL'nin altında kalan tutarlar silinecek

Genel Sağlık Sigortası borçları ne zaman silinecek? Hükümet düğmeye bastı! 5 bin TL'nin altında kalan tutarlar silinecek

Meclis'e gönderilen sağlık torba kanun teklifi ile sağlık borçlarının bir kısmı siliniyor. Borcun kalan kısmı için ödeme kolaylığı sağlanıyor. Sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler, kanun tasarısının yasalaşması halinde borcunun yüzde 50'sini peşin ya da taksitle öderse, kalan borcu silinecek. Eğer borç tutarı 5 bin TL'nin altındaysa borcun tamamı silinecek. Bu önemli düzenlemenin detaylarını A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Giriş Tarihi: 16.06.2022 12:13 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022 12:14
  • 1
  • 15
Genel Sağlık Sigortası borçları ne zaman silinecek? Hükümet düğmeye bastı! 5 bin TL’nin altında kalan tutarlar silinecek

Sağlık borçlarına af geliyor - 1 Sağlık çalışanlarının özlük hakkında önemli iyileştirmeler içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor. 14 maddelik teklifin 6 maddesi kabul edildi, bugün bitirilmesi bekleniyor. Teklife göre, sağlık borçlarının bir kısmı siliniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Genel Sağlık Sigortası borçları ne zaman silinecek? Hükümet düğmeye bastı! 5 bin TL’nin altında kalan tutarlar silinecek
Sağlık Sigortasında borçlarından dolayı yararlanamayan kişilerin 31 Aralık tarihine kadar olan borçlarına ödeme kolaylığı geliyor.
  • 3
  • 15
Genel Sağlık Sigortası borçları ne zaman silinecek? Hükümet düğmeye bastı! 5 bin TL’nin altında kalan tutarlar silinecek
Kanun teklifinin yasalaştığı tarihten itibaren 1 yıl içinde borcun yüzde 50'sinin peşin veya taksitle ödenmesi halinde geriye kalan yüzde 50'lik borç silinecek.
  • 4
  • 15
Genel Sağlık Sigortası borçları ne zaman silinecek? Hükümet düğmeye bastı! 5 bin TL’nin altında kalan tutarlar silinecek
Bu kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte borç tutarı 5 bin TL'nin altında ise borcun tamamı silinecek.
  • 5
  • 15
Genel Sağlık Sigortası borçları ne zaman silinecek? Hükümet düğmeye bastı! 5 bin TL’nin altında kalan tutarlar silinecek
Borcun yarısının 5 bin TL'nin altında olması durumunda ise 5 bin TL'nin tamamı silinecek geri kalan kısım ise tahsil edilecek.