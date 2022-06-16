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Haberler Galeri Asgari ücret zammının ayak sesleri! 3 formül masada, 5.295 ila 5.940 TL arasında değişebilir! Evli, çocuklu, TEFE-TÜFE rakamı....

Asgari ücret zammının ayak sesleri! 3 formül masada, 5.295 ila 5.940 TL arasında değişebilir! Evli, çocuklu, TEFE-TÜFE rakamı....

Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacak. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zammı için hesaplamalar güncelleniyor. Diğer yandan asgari ücrete zam uygulanıp uygulanmayacağı ise merak ediliyor. Asgari ücret zammı için 3 formül konuşulurken, zammın maaşa etkisi için hesaplamalar yapıldı. Hal böyle olunca," Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ara zam var mı" sorularına yanıt aranıyor. Asgari ücrete 3 zam formülü konuşulurken AK Parti'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Peki asgari ücrete zam yapılacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2022 22:07
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Asgari ücret zammının ayak sesleri! 3 formül masada, 5.295 ila 5.940 TL arasında değişebilir! Evli, çocuklu, TEFE-TÜFE rakamı....

Çalışan, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı için hesaplamalar sürekli güncelleniyor. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile zam oranı için beklenti rakamları belli oldu. Diğer yandan asgari ücret için gelen açıklamalar neticesinde zam uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücrette zam bekleniyor mu? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret zammının ayak sesleri! 3 formül masada, 5.295 ila 5.940 TL arasında değişebilir! Evli, çocuklu, TEFE-TÜFE rakamı....

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, çalışmaların bakanlığın önünde olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Yıl başında ortaya konmuş olan asgari ücrette olağanüstü artışın sağlanması, Hazine'nin almış olduğu vergilerden vazgeçerek doğrudan destek vermiş olması, enerji fiyatlarını yüzde 80 oranında sübvanse etmesi alım gücünü artıracak olan hususlardan birisidir.

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Asgari ücret zammının ayak sesleri! 3 formül masada, 5.295 ila 5.940 TL arasında değişebilir! Evli, çocuklu, TEFE-TÜFE rakamı....

ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK BİR DOKUNUŞ YAPILACAK

Bir tanesi de gelirin artırılmasıdır. Temmuz ayında emeklilerimizin, çalışanlarımızın gelirlerinin artırılması, asgari ücretle ilgili çalışmalar bakanlığımızın önündedir. Çalışmalar yapılıyor inşallah temmuz ayıyla birlikte sabit gelirlinin alım gücünü artıracak bir dokunuş yapılacaktır.

Vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmemesini sağlayacak bir destek ortaya konulacaktır. Bakanlığımız bütün detaylarını çalışıyor. Geniş bir kitleyi ilgilendirecek ücretlerde iyileşme temmuz ayında yapılacak.

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Asgari ücret zammının ayak sesleri! 3 formül masada, 5.295 ila 5.940 TL arasında değişebilir! Evli, çocuklu, TEFE-TÜFE rakamı....

ASGARİ ÜCRETLİYE ARA ZAM

Ocak'ta yüzde 50.5'lik artan asgari ücrette, Temmuz'da ara zam beklentisi var.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, düzenleme yapılırsa, toplanıp yeni ücreti belirleyecek. Artış için de 3 formül konuşuluyor.

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Asgari ücret zammının ayak sesleri! 3 formül masada, 5.295 ila 5.940 TL arasında değişebilir! Evli, çocuklu, TEFE-TÜFE rakamı....

ASGARİ ÜCRET İÇİN 1. FORMÜL: PRİM

Ocak 2022'de asgari ücret yüzde 50,5 artışla brüt 3.577,50'den 5.004 TL'ye yükseldi. Burada işçinin yanında işvereninde elini rahatlatan bir gelişme yaşanmış, asgari ücret üzerinden damga ve gelir vergisi kaldırılmıştı.