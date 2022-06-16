Asgari ücret zammının ayak sesleri! 3 formül masada, 5.295 ila 5.940 TL arasında değişebilir! Evli, çocuklu, TEFE-TÜFE rakamı....

Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacak. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zammı için hesaplamalar güncelleniyor. Diğer yandan asgari ücrete zam uygulanıp uygulanmayacağı ise merak ediliyor. Asgari ücret zammı için 3 formül konuşulurken, zammın maaşa etkisi için hesaplamalar yapıldı. Hal böyle olunca," Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ara zam var mı" sorularına yanıt aranıyor. Asgari ücrete 3 zam formülü konuşulurken AK Parti'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Peki asgari ücrete zam yapılacak mı?