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Haberler Galeri SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı %25,00 oranla kalem kalem hesaplandı! Emekliye 2023 yeni zam tablosu oluştu! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alana...

SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı %25,00 oranla kalem kalem hesaplandı! Emekliye 2023 yeni zam tablosu oluştu! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alana...

Türkiye'de memur ve emeklileri yakından ilgilendiren zam oranları netleşti. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda, 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 19,77 olarak belirlendi. Aynı dönemde memurlara yapılacak zam ise yüzde 17,55 oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarının iyileştirilmesi talimatı üzerine harekete geçen hükümet, emekliye ek zam önergesini kabul etti ve bu önerge torba yasaya eklendi. Yapılan düzenlemeye göre, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25 zam alacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 08:39
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SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı %25,00 oranla kalem kalem hesaplandı! Emekliye 2023 yeni zam tablosu oluştu! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alana...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, 2023 Temmuz-Aralık dönemi için memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik zam düzenlemesini içeren kanun teklifini kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleşen iyileştirme çalışmaları sonucunda, emekli zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi. İşte, noktası virgülüne hesaplanan yeni maaşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı %25,00 oranla kalem kalem hesaplandı! Emekliye 2023 yeni zam tablosu oluştu! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alana...

SON DAKİKA! EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25'E ÇIKARILDI!

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Emeklilerin zam oranı belli oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda emeklilerin zammının yüzde 25'e yükseltilmesi için önerge verileceği öğrenildi.

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SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı %25,00 oranla kalem kalem hesaplandı! Emekliye 2023 yeni zam tablosu oluştu! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alana...

Emeklilere enflasyon ile birlikte 6 aylık yüzde 25 oranında zam yapılacak, düzenleme torba yasa teklifine eklenecek.

Yüzde 25'lik zam oranından 2023 yılı Ocak ayından önce ve 2023 yılı Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler faydalanabilecek. Buna göre, EYT'den faydalanan vatandaşların da bu kapsama alınması için ayrı bir önerge verileceği öğrenildi.

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SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı %25,00 oranla kalem kalem hesaplandı! Emekliye 2023 yeni zam tablosu oluştu! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alana...

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Maaş artışı EYT'liler dahil bu yıl içinde emekli olan tüm emeklileri kapsayacak.

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SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı %25,00 oranla kalem kalem hesaplandı! Emekliye 2023 yeni zam tablosu oluştu! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alana...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Mevcut maaş: 7.500 TL
% 25 zamlı maaş: 9.375,00 TL
Mevcut maaş: 7.600 TL
% 25 zamlı maaş: 9.500,00 TL
Mevcut maaş: 7.700 TL
% 25 zamlı maaş: 9.625,00 TL
Mevcut maaş: 7.800 TL
% 25 zamlı maaş: 9.750,00 TL
Mevcut maaş: 7.900 TL
% 25 zamlı maaş: 9.875,00 TL