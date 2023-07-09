SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı %25,00 oranla kalem kalem hesaplandı! Emekliye 2023 yeni zam tablosu oluştu! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alana...

Türkiye'de memur ve emeklileri yakından ilgilendiren zam oranları netleşti. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda, 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 19,77 olarak belirlendi. Aynı dönemde memurlara yapılacak zam ise yüzde 17,55 oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarının iyileştirilmesi talimatı üzerine harekete geçen hükümet, emekliye ek zam önergesini kabul etti ve bu önerge torba yasaya eklendi. Yapılan düzenlemeye göre, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25 zam alacak.