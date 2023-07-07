2. torba yasa ile 100 bin işçiye kadro müjdesi! Taşerona kadro ışığı yandı! TYP, belediye şirket, 3600 ek gösterge...

"Taşeron işçiye kadro ne zaman meclis'e gelecek 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın seçim öncesi çalışma takviminde yer alan taşeron işçiye kadro düzenlemesinde atılacak adımlar, yeni Meclis'in açılmasıyla birlikte gündemin en önemli konularından birisi oldu. Taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin 2. yeni torba yasa maddeleri arasında yer alıp, almadığı merak konusu oluyor. Peki, 2. torba yasa maddeleri belli oldu mu, neler?, 100 bin işçiye kadro verilecek mi? İşte, taşerona kadro son dakika gelişmeleri 2023!