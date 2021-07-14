Milyonlara müjde! Asgari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücret desteği verilecek mi? Torba kanun teklifi ile...

Yazılı bir açıklama yapan Akkol, asgari ücret komisyon çalışmaları sırasında 75 TL'lik asgari ücret desteğinin devamında uzlaşıldığını hatırlatarak, "İş dünyamızın beklentileri arasında olan asgari ücret desteğiyle ilgili gelişmeleri son ana kadar dikkatle takip ettik. İlgili bakanlıklarımıza ve hükümet yetkililerimize konuyla ilgili taleplerimizi ilettik. Tüm bu süreç güzel bir noktaya bağlandı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu asgari ücret desteğiyle ilgili düzenlemeyi kabul etti" ifadesine yer verdi. Özgür Burak Akkol şunları söyledi: