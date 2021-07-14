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Milyonlara müjde! Asgari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücret desteği verilecek mi? Torba kanun teklifi ile...
Asgari ücrete ek zam gelecek mi | Asgari ücret desteği verilecek mi | Ekonomik düzenlemeleri de içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM'de görüşülen ekonomiye ilişkin torba kanun teklifinde milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren asgari ücret kararı geldi. Buna göre Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen torba yasa teklifine asgari ücret desteği de eklendi. İşte merakla beklenen haberin detayları...
Giriş Tarihi: 14.07.2021 12:12Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 12:13