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Milyonlara müjde! Asgari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücret desteği verilecek mi? Torba kanun teklifi ile...

Asgari ücrete ek zam gelecek mi | Asgari ücret desteği verilecek mi | Ekonomik düzenlemeleri de içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM'de görüşülen ekonomiye ilişkin torba kanun teklifinde milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren asgari ücret kararı geldi. Buna göre Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen torba yasa teklifine asgari ücret desteği de eklendi. İşte merakla beklenen haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.07.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 12:13
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Milyonlara müjde! Asgari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücret desteği verilecek mi? Torba kanun teklifi ile...

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifte milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret detayı dikkat çekti.

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Milyonlara müjde! Asgari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücret desteği verilecek mi? Torba kanun teklifi ile...

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen torba yasa teklifine, asgari ücret desteği de eklendi. Kabul edilen önergeyle 5510 sayılı kanuna geçici 85. Madde eklendi ve aylık 75 TL asgari ücret desteği sağlanması düzenlendi.

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Milyonlara müjde! Asgari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücret desteği verilecek mi? Torba kanun teklifi ile...

İşverenler, günlük 2.5 Lira aylık 75 TL tutarındaki desteği ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edecekler, desteğin mali karşılığı ise İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenecek.

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Milyonlara müjde! Asgari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücret desteği verilecek mi? Torba kanun teklifi ile...

TİSK: BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücretin gelir vergisi diliminde bir üst dilime çıkmasıyla oluşan ilave yükün kamu tarafından desteklenmesine yönelik düzenlemeden büyük memnuniyet duyduklarını açıkladı.

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Milyonlara müjde! Asgari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücret desteği verilecek mi? Torba kanun teklifi ile...

Yazılı bir açıklama yapan Akkol, asgari ücret komisyon çalışmaları sırasında 75 TL'lik asgari ücret desteğinin devamında uzlaşıldığını hatırlatarak, "İş dünyamızın beklentileri arasında olan asgari ücret desteğiyle ilgili gelişmeleri son ana kadar dikkatle takip ettik. İlgili bakanlıklarımıza ve hükümet yetkililerimize konuyla ilgili taleplerimizi ilettik. Tüm bu süreç güzel bir noktaya bağlandı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu asgari ücret desteğiyle ilgili düzenlemeyi kabul etti" ifadesine yer verdi. Özgür Burak Akkol şunları söyledi: