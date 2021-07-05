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İşte geleceğin en yüksek maaşlı meslekleri! Uzmanlar detayları açıkladı

Bazı meslekler koronavirüs pandemisiyle popüler hale geldi. Hem gözde hem de daha fazla kazandıran meslekler gençlerin ilgi odağı oldu. Yapılan araştırmalara göre bilgisayar üzerinden yapılan mesleklerin daha çok kazandırdığı gözlendi. Yapılan araştırma sonucu 2020'li yıllarda önem kazanan ve gelecek 10 yıl içinde istihdam oranları büyüyecek olan meslekler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 05.07.2021 13:30 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 13:30
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İşte geleceğin en yüksek maaşlı meslekleri! Uzmanlar detayları açıkladı

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada günümüzün en çok kazandıran meslekleri belli oldu. 2020'li yıllarda önem kazanan ve gelecek 10 yıl içinde istihdam oranları büyüyecek olan meslekleri açıkladı.

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İşte geleceğin en yüksek maaşlı meslekleri! Uzmanlar detayları açıkladı

Business Insider adlı web sitesinden uzmanlar, yılda en az 75 bin dolar kazandıran meslekleri analiz etti. Söz konusu mesleklerin, ABD'deki istihdam oranının gelecek 10 yıl içinde yükseleceği açıklandı.

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İşte geleceğin en yüksek maaşlı meslekleri! Uzmanlar detayları açıkladı

1. SİYASET BİLİMCİLER

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı 400 kişi olarak açıklanırken bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 124 bin 100 dolar olarak belirtildi.

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İşte geleceğin en yüksek maaşlı meslekleri! Uzmanlar detayları açıkladı

2. KİMYA MÜHENDİSLERİ

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı bin 400 kişi olarak açıklanırken bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 114 bin 820 dolar olarak belirtildi.

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İşte geleceğin en yüksek maaşlı meslekleri! Uzmanlar detayları açıkladı

3. YÖN-EYLEM ARAŞTIRMASI ANALİSTLERİ

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı 26 bin 100 kişi olarak açıklanırken bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 92 bin 280 dolar olarak açıklandı.