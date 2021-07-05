İşte geleceğin en yüksek maaşlı meslekleri! Uzmanlar detayları açıkladı

Bazı meslekler koronavirüs pandemisiyle popüler hale geldi. Hem gözde hem de daha fazla kazandıran meslekler gençlerin ilgi odağı oldu. Yapılan araştırmalara göre bilgisayar üzerinden yapılan mesleklerin daha çok kazandırdığı gözlendi. Yapılan araştırma sonucu 2020'li yıllarda önem kazanan ve gelecek 10 yıl içinde istihdam oranları büyüyecek olan meslekler ortaya çıktı.