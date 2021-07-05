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Haberler Galeri Öğretmen maaşı Temmuz zammı ne kadar 2021? Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel maaş tablosu...

Öğretmen maaşı Temmuz zammı ne kadar 2021? Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel maaş tablosu...

Öğretmen maaşı Temmuz zammı ne kadar 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'luların gözü bu gelişmedeydi. Haziran ayı ve yıllık enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık yüzde 17,53, aylık yüzde 1,94 arttı. Açıklamanın ardında meslek grupları yeni maaşlarını öğrenmek istiyor. İşte, öğretmen maaşı Temmuz zammı ne kadar 2021? Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel maaş tablosu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 10:33
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Öğretmen maaşı Temmuz zammı ne kadar 2021? Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel maaş tablosu...

Öğretmen maaşı Temmuz zammı ne kadar 2021? Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan enflasyon verileri ile birlikte ğretmen maaşları ve diğer memurların maaşlarında artış yaşandı. Yapılan son dakika açıklamasına göre maaşlarda belirleyici olan enflasyon oranı 1.94 artışla yüzde 17.53 oldu. İşte, Öğretmen maaşı Temmuz zammı ne kadar 2021? Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel maaş tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğretmen maaşı Temmuz zammı ne kadar 2021? Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel maaş tablosu...

YENİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Enflasyon yüzde 17.53: Enflasyon verilerindeki Haziran rakamları yüzde 1.94'lük artışla yüzde 17.53 olarak açıklandı.

Öğretmen güncel maaşları 6.049 TL iken 329 TL zam aldı. Maaşlar 6.378 TL oldu.

MEMUR MAAŞLARI VE EMEKLİ MAAŞLARI BELLİ OLDU

YÜZDE 8.45 ZAM

Memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapılacak.

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Öğretmen maaşı Temmuz zammı ne kadar 2021? Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel maaş tablosu...

TOPLU SÖZLEŞME FARKIYLA BİRLİKTE...

Açıklanan son dakika verilerine göre Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8.45 oranında zam alacak.

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Öğretmen maaşı Temmuz zammı ne kadar 2021? Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel maaş tablosu...

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 6 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 6 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %2,01 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile haberleşme, %7,05 ile giyim ve ayakkabı ve %10,86 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %26,29 ile ulaştırma, %25,69 ile ev eşyası ve %19,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

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Öğretmen maaşı Temmuz zammı ne kadar 2021? Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel maaş tablosu...

AYLIK TÜFE'YE GÖRE 5 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 7 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık düşüş gösteren tek grup %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.


Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,35 ile haberleşme, %0,80 ile sağlık ve %0,88 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,50 ile ev eşyası, %4,46 ile eğlence ve kültür ve %3,82 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Haziran 2021