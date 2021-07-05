05 Temmuz 2021, Pazartesi
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Öğretmen maaşı Temmuz zammı ne kadar 2021? Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel maaş tablosu...
Öğretmen maaşı Temmuz zammı ne kadar 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'luların gözü bu gelişmedeydi. Haziran ayı ve yıllık enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık yüzde 17,53, aylık yüzde 1,94 arttı. Açıklamanın ardında meslek grupları yeni maaşlarını öğrenmek istiyor. İşte, öğretmen maaşı Temmuz zammı ne kadar 2021? Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel maaş tablosu...
Giriş Tarihi: 05.07.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 10:33
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