SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye şans talihi vurdu! Müjde sabah 7'de geldi! %42 zamlı maaşa ek 14.350 TL cepte! 7550, 8125, 10.500 TL alanlar...
Yüzde 37,57'lik emekli zammının ardından maaşlar, beklenen düzenlemelerle birlikte gün gün hesaplara yatmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yapılan yüzde 5 ek zam düzenlemesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek onaylandı. Bu düzenleme ile 10 bin TL en düşük emekli maaşı belirlenmiş oldu ve mevcut emeklilere yönelik yapılan zam bu hafta içinde yasalaşacak.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2024
07:25 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
07:36
SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşının 10 bin TL olarak belirlenmesinin yanı sıra, emekli kök maaşlarına yapılan düzenlemelerle birlikte emeklilerin maddi durumlarına olumlu bir katkı sağlanacak. Yapılan yüzde 37,57'lik enflasyon farkı ve buna ek olarak yüzde 5 refah payı artışı, emekli kök maaşlarını daha da yükseltecek.
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BANKA BANKA PROMOSYON MİKTARLARI
ING Bank Emekli Promosyon: ING Bank, emeklilere maaşlarını bankaya taşıma karşılığında ek koşulsuz 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunmaktadır. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı'na bağlı olarak 5.000 TL'ye varan ek nakit promosyon imkanı da sağlanmaktadır.
Ziraat Bankası Emekli Promosyon: Ziraat Bankası, emekli aylığına göre 3.000 TL ile 5.000 TL arasında promosyon ödemesi gerçekleştirmektedir.
Akbank Emekli Promosyon: Akbank, 0-3.499 TL arasında maaş alanlara 6.000 TL'ye kadar promosyon sunarken, 3.500 TL ve üzerindeki maaşlar için 10.000 TL'ye varan toplam promosyon tutarı sağlamaktadır.
DenizBank Emekli Promosyon: DenizBank, emekli maaşı alanlara 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen promosyon tutarları sunmaktadır.
İş Bankası Emekli Promosyon: İş Bankası, emekli maaşı aralığına göre promosyon tutarlarını belirleyerek 4.500 TL ile 7.500 TL arasında değişen promosyonlar sunmaktadır.
Yapı Kredi Emekli Promosyon: Yapı Kredi, aylık net gelirine göre 4.500 TL ile 7.500 TL arasında değişen nakit promosyon ödemesi yapmaktadır.