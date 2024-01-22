SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye şans talihi vurdu! Müjde sabah 7’de geldi! %42 zamlı maaşa ek 14.350 TL cepte! 7550, 8125, 10.500 TL alanlar...

SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşının 10 bin TL olarak belirlenmesinin yanı sıra, emekli kök maaşlarına yapılan düzenlemelerle birlikte emeklilerin maddi durumlarına olumlu bir katkı sağlanacak. Yapılan yüzde 37,57'lik enflasyon farkı ve buna ek olarak yüzde 5 refah payı artışı, emekli kök maaşlarını daha da yükseltecek.