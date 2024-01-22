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Haberler Galeri Emeklilikte SGK Başuzmanı rotayı çizdi! 1999, 2000, 2001, 2002 sonrası dikkat! Torbada o da var: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik...

Emeklilikte SGK Başuzmanı rotayı çizdi! 1999, 2000, 2001, 2002 sonrası dikkat! Torbada o da var: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik...

Yeni dönemde Meclis'in mesaisine başlaması, 470 bin memur için önemli bir beklentiyi gündeme getirdi: 3600 ek gösterge. Bu konu, Meclis görüşmelerinin odak noktasına yerleşti ve memurların uzun zamandır bekledikleri bir düzenlemeye dair umutlarını artırdı. Peki 3600 ek gösterge torba yasada olacak mı? Torba yasada son durum ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 06:46
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Emeklilikte SGK Başuzmanı rotayı çizdi! 1999, 2000, 2001, 2002 sonrası dikkat! Torbada o da var: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik...

Emeklilere yönelik yapılan ek zamdan, işverenlere sunulan asgari ücret desteğine, kısa çalışma ödeneğindeki prim ödeme gün sayısının düşürülmesine kadar birçok konu komisyon üyelerinin titizlikle değerlendirdiği düzenlemeler arasında yer aldı. Bu kapsamlı düzenlemeler, hem emeklilerin maddi beklentilerine yanıt vererek yaşam standartlarını iyileştirme amacını taşıyor hem de işverenlere ekonomik destek sağlayarak istihdamı güçlendirmeyi hedefliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilikte SGK Başuzmanı rotayı çizdi! 1999, 2000, 2001, 2002 sonrası dikkat! Torbada o da var: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik...

DÜZENLEMELERİN KAPSAMI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeler, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği bir konu olarak öne çıkıyor. Bu düzenlemelerin geniş kapsamı, ülkenin ekonomik geleceğine dair belirleyici adımları içermektedir.

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Emeklilikte SGK Başuzmanı rotayı çizdi! 1999, 2000, 2001, 2002 sonrası dikkat! Torbada o da var: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik...

TORBA YASANIN İÇERİĞİ

Torba yasa, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek ve içeriği, önemli ekonomik düzenlemeleri barındıracak. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'ın değerlendirmelerine göre, bu düzenlemeler arasında işsizlikle mücadele ve işverenlere teşvik sağlama hedefini vurgulayan temel maddeler yer alıyor.

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Emeklilikte SGK Başuzmanı rotayı çizdi! 1999, 2000, 2001, 2002 sonrası dikkat! Torbada o da var: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik...

SSK-BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEMESİ NE ZAMAN?

Karakaş, şubat ayında yeni bir torba yasanın daha düzenlemesinin beklendiğini belirterek, söz konusu torba yasada vatandaşları ilgilendiren birçok konunun yer alacağını ifade etti. 1 milyona yakın küçük esnafı ilgilendiren Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesinin bunlardan biri olduğunu açıklayan Karakaş, "Bununla ilgili çalışmalar olduğunu biliyoruz ve bu çalışmayla birlikte kasap, bakkal, terzi, metal, eşya üreticisi gibi bütün küçük esnafların faydalanması söz konusu olacak. Bağ-Kur prim eşitlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte 9 bin gün olan prim sayısı 7 bin 200 güne düşecek. Bu bağlamda 5 yıl erken emeklilik de söz konusu olabilecektir" dedi.

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Emeklilikte SGK Başuzmanı rotayı çizdi! 1999, 2000, 2001, 2002 sonrası dikkat! Torbada o da var: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik...

İŞVERENLERE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Asgari ücretin brüt 20 bin liraya çıkmasıyla birlikte artan işveren maliyetlerini hafifletmek amacıyla işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya çıkarılması, iş dünyasında beklenen bir rahatlama olarak değerlendiriliyor.