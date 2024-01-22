HaberlerGaleriEmeklilikte SGK Başuzmanı rotayı çizdi! 1999, 2000, 2001, 2002 sonrası dikkat! Torbada o da var: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik...
Emeklilikte SGK Başuzmanı rotayı çizdi! 1999, 2000, 2001, 2002 sonrası dikkat! Torbada o da var: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik...
Yeni dönemde Meclis'in mesaisine başlaması, 470 bin memur için önemli bir beklentiyi gündeme getirdi: 3600 ek gösterge. Bu konu, Meclis görüşmelerinin odak noktasına yerleşti ve memurların uzun zamandır bekledikleri bir düzenlemeye dair umutlarını artırdı. Peki 3600 ek gösterge torba yasada olacak mı? Torba yasada son durum ne?
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2024 06:46Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 06:46