Bu yıl kira sözleşmesi imzalayacaklar dikkat! O detaylara dikkat edin | “Boş çek” benzeri tahliye taahhüdü imzalamayın

Bu yıl kira sözleşmesi imzalayacaklar dikkat! Kiracı ve ev sahipleri arasında arabulucuya taşınan uyuşmazlıklara "tahliye taahhütleri" de eklendi. Temmuz ayına kadar sürecek olan yüzde 25 sınırı nedeniyle istediği oranda artış yapamayan evini ya da işyerini kira verirken tahliye taahhüdünü zorunlu kılmaya başladı.