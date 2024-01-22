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Haberler Galeri Bu yıl kira sözleşmesi imzalayacaklar dikkat! O detaylara dikkat edin | “Boş çek” benzeri tahliye taahhüdü imzalamayın

Bu yıl kira sözleşmesi imzalayacaklar dikkat! O detaylara dikkat edin | “Boş çek” benzeri tahliye taahhüdü imzalamayın

Bu yıl kira sözleşmesi imzalayacaklar dikkat! Kiracı ve ev sahipleri arasında arabulucuya taşınan uyuşmazlıklara "tahliye taahhütleri" de eklendi. Temmuz ayına kadar sürecek olan yüzde 25 sınırı nedeniyle istediği oranda artış yapamayan evini ya da işyerini kira verirken tahliye taahhüdünü zorunlu kılmaya başladı.

Giriş Tarihi: 22.01.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 11:47
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Bu yıl kira sözleşmesi imzalayacaklar dikkat! O detaylara dikkat edin | “Boş çek” benzeri tahliye taahhüdü imzalamayın

Uzmanlar, vatandaşları "boş çek" benzeri tahliye taahhüdü imzalamamaları, baskı ile karşılaşmaları durumunda noterden yapacakları ihtarla durumu anlatarak taahhütnameyi boşa çıkarabilecekleri uyarısında bulunuyor.

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Bu yıl kira sözleşmesi imzalayacaklar dikkat! O detaylara dikkat edin | “Boş çek” benzeri tahliye taahhüdü imzalamayın

NOTERDE HAZIRLANMASA DA GEÇERLİ
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Kira uyuşmazlıklarında arabulucu uygulamasının başladığı 1 Eylül'den bu yana binlerce dosya anlaşmayla sonuçlanırken, orta yolu bulamayan ev sahipleri ile kiracılar mahkeme yolunu tercih ediyor.

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Bu yıl kira sözleşmesi imzalayacaklar dikkat! O detaylara dikkat edin | “Boş çek” benzeri tahliye taahhüdü imzalamayın

Arabulucuya taşınan dosyalar arasında çok sayıda tahliye taahhütlerine ilişkin şikâyet yer alıyor. Ev sahipleri hukuki olarak haklı nedenle kiracıyı çıkarabilmek için imzalattığı tahliye taahhütleri mağduriyetlere yol açıyor.

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Bu yıl kira sözleşmesi imzalayacaklar dikkat! O detaylara dikkat edin | “Boş çek” benzeri tahliye taahhüdü imzalamayın

Ev bulmakta zorlananlar tahliye taahhüdü imzalamak zorunda kalıyor. Tahliye taahhüdü ile kiracı mülkü istenilen tarihte boşaltacağı sözünü veriyor.

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Bu yıl kira sözleşmesi imzalayacaklar dikkat! O detaylara dikkat edin | “Boş çek” benzeri tahliye taahhüdü imzalamayın

İzmir'de arabulucuya giden bir kiracı baskı altında imza attığı tahliye taahhüdünün noterde hazırlanmadığını belirterek iptalini talep etti.