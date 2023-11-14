SSK, Bağ-Kur, 4C’liye müjde geldi! 14-17-18-20-22-23-25 Kasım’da tahsis numarasına göre yatıyor! Emekliye ödeme takvimi şekillendi!

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli maaşları için açıklama yapıldı. Bakanlık Kasım ayında emekli maaşı ödemeleri için herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını bildirdi.

Normal şartlarda SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'sinde başlıyor ve 26'sına kadar devam ediyor. Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara aktarılıyor.