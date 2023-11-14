14 Kasım 2023, Salı
SSK, Bağ-Kur, 4C'liye müjde geldi! 14-17-18-20-22-23-25 Kasım'da tahsis numarasına göre yatıyor! Emekliye ödeme takvimi şekillendi!
Emeklilerin aylık maaş ödemelerinin zamanında yapılması, onlar için büyük bir öneme sahiptir. Maaş ödeme takvimi, emeklilerin aylık gelirlerini planlamalarına yardımcı olan hayati bir araçtır. Her ay belirli bir tarihte gerçekleşen maaş ödemeleri, emeklilerin aylık harcamalarını düzenli bir şekilde karşılamalarına olanak tanır. Başkan Erdoğan'ın müjdesiyle belirlenen 5.000 TL emekli ikramiyesi ödeme günleri ve emekli maaşı Kasım ayı hesaplara yatma tarihi netlik kazandı.
Giriş Tarihi: 14.11.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 07:21
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