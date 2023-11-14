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Haberler Galeri SSK, Bağ-Kur, 4C'liye müjde geldi! 14-17-18-20-22-23-25 Kasım'da tahsis numarasına göre yatıyor! Emekliye ödeme takvimi şekillendi!

SSK, Bağ-Kur, 4C'liye müjde geldi! 14-17-18-20-22-23-25 Kasım'da tahsis numarasına göre yatıyor! Emekliye ödeme takvimi şekillendi!

Emeklilerin aylık maaş ödemelerinin zamanında yapılması, onlar için büyük bir öneme sahiptir. Maaş ödeme takvimi, emeklilerin aylık gelirlerini planlamalarına yardımcı olan hayati bir araçtır. Her ay belirli bir tarihte gerçekleşen maaş ödemeleri, emeklilerin aylık harcamalarını düzenli bir şekilde karşılamalarına olanak tanır. Başkan Erdoğan'ın müjdesiyle belirlenen 5.000 TL emekli ikramiyesi ödeme günleri ve emekli maaşı Kasım ayı hesaplara yatma tarihi netlik kazandı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 07:21
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SSK, Bağ-Kur, 4C’liye müjde geldi! 14-17-18-20-22-23-25 Kasım’da tahsis numarasına göre yatıyor! Emekliye ödeme takvimi şekillendi!

Emekli vatandaşlarımız için her ayın merakla beklenen günü, maaş ödemelerinin yatırılacağı tarihlerdir. Kasım ayı maaşları için de geri sayım sürerken, tahsis numarasına göre yapılacak ödeme takvimi büyük önem taşımaktadır. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarının ne zaman yatacağını öğrenmek için tahsis numarasının son rakamına dikkat etmelidir. İşte tahsis numarasının sonuna göre kasım ayı emekli maaşı ödeme takvimi ve tüm merak edilenler... Bu takvim, emeklilerin mali planlamalarını yapabilmeleri açısından büyük bir öneme sahiptir ve her ayın başında vatandaşlarımız tarafından yakından takip edilmektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağ-Kur, 4C’liye müjde geldi! 14-17-18-20-22-23-25 Kasım’da tahsis numarasına göre yatıyor! Emekliye ödeme takvimi şekillendi!

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Emeklilere yönelik ikramiye ödemeleri başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik özel ikramiye ödemelerini gerçekleştirmeye başladı. Ancak, bu ödeme kampanyası kapsamında çalışan emekliler dışında kalanlar yararlanabilecek.

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SSK, Bağ-Kur, 4C’liye müjde geldi! 14-17-18-20-22-23-25 Kasım’da tahsis numarasına göre yatıyor! Emekliye ödeme takvimi şekillendi!

SSK kapsamında aylık alanlardan;

Aylık ödeme günü 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım'da ödeme yapıldı,
Aylık ödeme günü 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım'da ödeme yapıldı,
Aylık ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım'da emekli ikramiyesi ödemesi yapılacak.

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SSK, Bağ-Kur, 4C’liye müjde geldi! 14-17-18-20-22-23-25 Kasım’da tahsis numarasına göre yatıyor! Emekliye ödeme takvimi şekillendi!

Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara 5000 TL emekli ikramiyesi 14 Kasım'da yapılacak.

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SSK, Bağ-Kur, 4C’liye müjde geldi! 14-17-18-20-22-23-25 Kasım’da tahsis numarasına göre yatıyor! Emekliye ödeme takvimi şekillendi!

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli maaşları için açıklama yapıldı. Bakanlık Kasım ayında emekli maaşı ödemeleri için herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını bildirdi.

Normal şartlarda SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'sinde başlıyor ve 26'sına kadar devam ediyor. Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara aktarılıyor.