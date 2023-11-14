14 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Milyonlarca öğrenciye duyuruldu: 5.500 TL IBAN'a yatacak! Vergisiz telefon başvuru şartları sıralandı! ÖTV'siz, KDV'siz telefon başvurusu nereden yapılır? 

Milyonlarca öğrenciye duyuruldu: 5.500 TL IBAN'a yatacak! Vergisiz telefon başvuru şartları sıralandı! ÖTV'siz, KDV'siz telefon başvurusu nereden yapılır? 

Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. Genel seçimlere kısa bir süre kala duyurulan bu müjde, üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olarak sağlanacak ÖTV ve KDV'siz telefon şartlarını içermektedir. Peki vergisiz telefon başvurusu nereden yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 07:47
  • 1
  • 6
Milyonlarca öğrenciye duyuruldu: 5.500 TL IBAN’a yatacak! Vergisiz telefon başvuru şartları sıralandı! ÖTV’siz, KDV’siz telefon başvurusu nereden yapılır?

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle birlikte, teknolojik cihaz desteğine başvuru şartları netlik kazandı. Bu doğrultuda, satın alım tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve açık öğretim programları dışındaki bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler, başvuru yapma hakkına sahiptir. Belirlenen bu kriterler, teknolojik cihazların destekleme programından faydalanmak isteyen öğrencilerin başvurularını uygun bir şekilde gerçekleştirebilmesi için önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Milyonlarca öğrenciye duyuruldu: 5.500 TL IBAN’a yatacak! Vergisiz telefon başvuru şartları sıralandı! ÖTV’siz, KDV’siz telefon başvurusu nereden yapılır?

ÖĞRENCİNİN IBAN NUMARASINA YATACAK!

🔸Cihazın, vergiler dahil nihai satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak.

🔸Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak.

🔸Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.

  • 3
  • 6
Milyonlarca öğrenciye duyuruldu: 5.500 TL IBAN’a yatacak! Vergisiz telefon başvuru şartları sıralandı! ÖTV’siz, KDV’siz telefon başvurusu nereden yapılır?

vergisiz telefon başvurusu nereden, nasıl yapılacak?

Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Başvurular kimlik doğrulaması ile yapılacak ve başvuruda, kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının, kendi adına kayıtlı telefon numarasının, IBAN numarasının, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının ve bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi zorunlu olacak.

  • 4
  • 6
Milyonlarca öğrenciye duyuruldu: 5.500 TL IBAN’a yatacak! Vergisiz telefon başvuru şartları sıralandı! ÖTV’siz, KDV’siz telefon başvurusu nereden yapılır?

Başvurular değerlendirildikten sonra şartları sağlamaması halinde reddedilecek ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak. Başvurunun kabulü halinde ise mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44,44'ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak.

  • 5
  • 6
Milyonlarca öğrenciye duyuruldu: 5.500 TL IBAN’a yatacak! Vergisiz telefon başvuru şartları sıralandı! ÖTV’siz, KDV’siz telefon başvurusu nereden yapılır?

Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 Türk Lirasını geçemeyecek. İnternet desteği almak isteyen öğrenciler de başvurularını bakanlık bilişim sisteminden yapacak.

İnternet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerde de açık öğretim programları hariç yükseköğretim programlarına kayıt, 26 yaşından gün almama ve destekten yararlanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması şartları aranacak.