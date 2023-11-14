14 Kasım 2023, Salı
Milyonlarca öğrenciye duyuruldu: 5.500 TL IBAN'a yatacak! Vergisiz telefon başvuru şartları sıralandı! ÖTV'siz, KDV'siz telefon başvurusu nereden yapılır?
Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. Genel seçimlere kısa bir süre kala duyurulan bu müjde, üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olarak sağlanacak ÖTV ve KDV'siz telefon şartlarını içermektedir. Peki vergisiz telefon başvurusu nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 14.11.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 07:47
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