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Haberler Galeri SSK, Bağ-Kur, 4C'liye gümüş tepside sunulacak! Emeklilere saat 07.00'de duyuruldu! 8.500-9.500-10.500-11.000 TL o tarihlerde hesaplarda

SSK, Bağ-Kur, 4C'liye gümüş tepside sunulacak! Emeklilere saat 07.00'de duyuruldu! 8.500-9.500-10.500-11.000 TL o tarihlerde hesaplarda

Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda kamu bankaları, emekli promosyon tutarlarını güncelledi ve artık emekli promosyonları, 8.000 ile 12.000 lira arasında alınan emekli maaşlarına göre değişkenlik gösterecek. Bu önemli gelişmenin ardından Bakan Işıkhan, promosyon güncelleme başvuruları ve ödeme tarihlerine ilişkin yeni bir açıklama yaparak kamu bankalarından promosyon almayı hedefleyen emeklilerin dikkatini çekti. Peki emekliler ödemelerini ne zaman alacak? Zamlı promosyonlar hangi tarihte yatacak?

Giriş Tarihi: 22.03.2024 06:38 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 06:45
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SSK, Bağ-Kur, 4C’liye gümüş tepside sunulacak! Emeklilere saat 07.00’de duyuruldu! 8.500-9.500-10.500-11.000 TL o tarihlerde hesaplarda

2024 yılının "emekliler yılı" olarak ilan edilmesinin ardından milyonlarca kişiye müjde üstüne müjde verilmeye devam ediyor. Kök maaşın 10 bin TL'ye çıkarılmasının ardından şu günlerde emeklilere ek zam çalışmaları da devam ederken, bir müjde de Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere verdiği promosyonların artık maaşa göre 8 bin ile 12 bin lira arasında olacağını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise başvuruların başlayacağı ve ödemelerin yapılacağı tarihi açıkladı.

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SSK, Bağ-Kur, 4C’liye gümüş tepside sunulacak! Emeklilere saat 07.00’de duyuruldu! 8.500-9.500-10.500-11.000 TL o tarihlerde hesaplarda

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ DUYURDU!

Başkan Erdoğan açıklamasında "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." dedi.

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SSK, Bağ-Kur, 4C’liye gümüş tepside sunulacak! Emeklilere saat 07.00’de duyuruldu! 8.500-9.500-10.500-11.000 TL o tarihlerde hesaplarda

ZAMLI PROMOSYONLAR NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklarını ve 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonlarının hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

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SSK, Bağ-Kur, 4C’liye gümüş tepside sunulacak! Emeklilere saat 07.00’de duyuruldu! 8.500-9.500-10.500-11.000 TL o tarihlerde hesaplarda

Emekli Aylıkları İçin Banka Promosyonları

Sosyal Güvenlik Kurumunun emekli aylıkları için ödemeleri bankalar aracılığıyla yaptığını hatırlatan Işıkhan, "Emeklilerimiz için getirdiğimiz önemli yeniliklerden bir tanesi de 2017'de uygulamaya başladığımız banka promosyonlarıydı. Promosyon düzenlememizle emeklilerimizin belli sürede gelir elde etmelerini sağladık." ifadelerini kullandı.

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SSK, Bağ-Kur, 4C’liye gümüş tepside sunulacak! Emeklilere saat 07.00’de duyuruldu! 8.500-9.500-10.500-11.000 TL o tarihlerde hesaplarda

2024: Emekliler Yılı

Bakan Vedat Işıkhan, 2024'ün "Emekliler Yılı" ilan edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumumuzun yürüttüğü çalışmayla ilgili, kamu bankalarımızda emekli aylığı promosyon ödemelerini yaklaşık 2 katına çıkararak, aylık miktarına göre 8 bin ile 12 bin lira arasında olacak şekilde yükselttik. Cumhurbaşkanımız bunu Kayseri mitinginde kamuoyuyla ve emeklilerimizle paylaşmıştı.