SSK, Bağ-Kur, 4C’liye gümüş tepside sunulacak! Emeklilere saat 07.00’de duyuruldu! 8.500-9.500-10.500-11.000 TL o tarihlerde hesaplarda

2024 yılının "emekliler yılı" olarak ilan edilmesinin ardından milyonlarca kişiye müjde üstüne müjde verilmeye devam ediyor. Kök maaşın 10 bin TL'ye çıkarılmasının ardından şu günlerde emeklilere ek zam çalışmaları da devam ederken, bir müjde de Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere verdiği promosyonların artık maaşa göre 8 bin ile 12 bin lira arasında olacağını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise başvuruların başlayacağı ve ödemelerin yapılacağı tarihi açıkladı.