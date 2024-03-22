HaberlerGaleriSSK, Bağ-Kur, 4C'liye gümüş tepside sunulacak! Emeklilere saat 07.00'de duyuruldu! 8.500-9.500-10.500-11.000 TL o tarihlerde hesaplarda
SSK, Bağ-Kur, 4C'liye gümüş tepside sunulacak! Emeklilere saat 07.00'de duyuruldu! 8.500-9.500-10.500-11.000 TL o tarihlerde hesaplarda
Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda kamu bankaları, emekli promosyon tutarlarını güncelledi ve artık emekli promosyonları, 8.000 ile 12.000 lira arasında alınan emekli maaşlarına göre değişkenlik gösterecek. Bu önemli gelişmenin ardından Bakan Işıkhan, promosyon güncelleme başvuruları ve ödeme tarihlerine ilişkin yeni bir açıklama yaparak kamu bankalarından promosyon almayı hedefleyen emeklilerin dikkatini çekti. Peki emekliler ödemelerini ne zaman alacak? Zamlı promosyonlar hangi tarihte yatacak?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 06:38Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 06:45