1998 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! Erken emeklilikte prim+gün çizelgesi çıktı! Listeye bakın hesabınızı yapın: 45, 48, 49 yaşa...

Bugün birçok insan, çalışma hayatlarından daha erken bir yaşta emekli olma arzusuyla hareket ediyor. Ancak, bu hedefe ulaşmak için doğru planlama ve bilinçli adımlar atmak önemli. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sunduğu esnek emeklilik şartları, erken emeklilik hedeflerine daha hızlı ulaşma fırsatı sunuyor. Ancak, bu avantajlardan tam olarak faydalanabilmek için belirli özel şartların yerine getirilmesi gerekiyor.