22 Mart 2024, Cuma
1998 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! Erken emeklilikte prim+gün çizelgesi çıktı! Listeye bakın hesabınızı yapın: 45, 48, 49 yaşa...
Bugün birçok insan, çalışma hayatlarından daha erken bir yaşta emekli olma arzusuyla hareket ediyor. Ancak, bu hedefe ulaşmak için doğru planlama ve bilinçli adımlar atmak önemli. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sunduğu esnek emeklilik şartları, erken emeklilik hedeflerine daha hızlı ulaşma fırsatı sunuyor. Ancak, bu avantajlardan tam olarak faydalanabilmek için belirli özel şartların yerine getirilmesi gerekiyor.
Giriş Tarihi: 22.03.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 07:11
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