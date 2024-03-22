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Haberler Galeri 1998 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! Erken emeklilikte prim+gün çizelgesi çıktı! Listeye bakın hesabınızı yapın: 45, 48, 49 yaşa...

1998 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! Erken emeklilikte prim+gün çizelgesi çıktı! Listeye bakın hesabınızı yapın: 45, 48, 49 yaşa...

Bugün birçok insan, çalışma hayatlarından daha erken bir yaşta emekli olma arzusuyla hareket ediyor. Ancak, bu hedefe ulaşmak için doğru planlama ve bilinçli adımlar atmak önemli. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sunduğu esnek emeklilik şartları, erken emeklilik hedeflerine daha hızlı ulaşma fırsatı sunuyor. Ancak, bu avantajlardan tam olarak faydalanabilmek için belirli özel şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Giriş Tarihi: 22.03.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 07:11
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1998 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! Erken emeklilikte prim+gün çizelgesi çıktı! Listeye bakın hesabınızı yapın: 45, 48, 49 yaşa...

Türkiye'deki milyonlarca çalışanın en büyük hedeflerinden biri, emekli olarak düzenli bir gelire sahip olmak. Ancak, emeklilik için gerekli yaş ve prim koşullarını sağlamanın yanı sıra, yasalarda belirtilmiş avantajlarla erken emeklilik de mümkündür. İşte sizi erken emekli edebilecek formüller...

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1998 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! Erken emeklilikte prim+gün çizelgesi çıktı! Listeye bakın hesabınızı yapın: 45, 48, 49 yaşa...

Çocuklar Avantajı: Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahiptir.

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1998 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! Erken emeklilikte prim+gün çizelgesi çıktı! Listeye bakın hesabınızı yapın: 45, 48, 49 yaşa...

Borçlanma yoluyla her çocuk için 720 gün, yani 2 yıl kazanılabilir.

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1998 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! Erken emeklilikte prim+gün çizelgesi çıktı! Listeye bakın hesabınızı yapın: 45, 48, 49 yaşa...

Bu 3 çocuğa kadar toplamda 2160 gün, yani 6 yıl ek prim kazanma şansı sunar. Ancak, çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerekmektedir.

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1998 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! Erken emeklilikte prim+gün çizelgesi çıktı! Listeye bakın hesabınızı yapın: 45, 48, 49 yaşa...

Askerlik Öne Çeker: Erkeklerin askerlik süreleri, emeklilik yaşını geriye çekme ve prim kazanma imkanı sağlar.