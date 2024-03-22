Emekli promosyonunda yarış kızıştı! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte yeni promosyon için emeklilere yol haritası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'de emeklilere verdiği promosyon müjdesinin ardından gözler bankalara çevrildi. Kamu bankalarının promosyon miktarının 8 ile 12 bin lira arasına çıkarılması, sektördeki rekabeti kızıştırdı. Bazı özel bankalar hemen harekete geçip tutarları artırdı. Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? İşte yeni promosyon için emeklilere yol haritası...

Giriş Tarihi: 22.03.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 07:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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