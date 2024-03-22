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Haberler Galeri Emekli promosyonunda yarış kızıştı! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte yeni promosyon için emeklilere yol haritası

Emekli promosyonunda yarış kızıştı! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte yeni promosyon için emeklilere yol haritası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'de emeklilere verdiği promosyon müjdesinin ardından gözler bankalara çevrildi. Kamu bankalarının promosyon miktarının 8 ile 12 bin lira arasına çıkarılması, sektördeki rekabeti kızıştırdı. Bazı özel bankalar hemen harekete geçip tutarları artırdı. Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? İşte yeni promosyon için emeklilere yol haritası...

Giriş Tarihi: 22.03.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 07:47
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Emekli promosyonunda yarış kızıştı! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte yeni promosyon için emeklilere yol haritası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu bankalarının emeklilere ödediği promosyon miktarının 8 ile 12 bin lira arasına yükseltildiğini açıklaması, sektörde promosyon savaşını kızıştırdı.

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Emekli promosyonunda yarış kızıştı! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte yeni promosyon için emeklilere yol haritası

Kamu bankalarının halen en yüksek 5 bin TL olan olan promosyon tutarlarının 12 bin liraya çıkarılması, özel sektör bankalarını da harekete geçirdi.

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Emekli promosyonunda yarış kızıştı! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte yeni promosyon için emeklilere yol haritası

Bazı özel bankalar dün müşterilerine gönderdiği mesajda promosyon tutarlarını artırdıklarını bildirdi.

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Emekli promosyonunda yarış kızıştı! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte yeni promosyon için emeklilere yol haritası

Kamu bankalarında üst sınırın yüzde 140, alt sınırın da yüzde 160 artması üzerine özel bankaların da promosyon ödemelerini nakit bazda 15 bin liranın üzerine çıkarması bekleniyor.

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Emekli promosyonunda yarış kızıştı! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte yeni promosyon için emeklilere yol haritası

UYGULAMA 2017'DE BAŞLADI
Başkan Erdoğan, dün Kayseri'de gerçekleştirdiği konuşmada, "Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum" dedi.