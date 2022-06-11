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Haberler Galeri 2022 Haziran İŞKUR açık iş ilanları güncellendi: İŞKUR'dan kamuya ve özel sektöre işçi alımları devam ediyor! İşte kadrolar...

2022 Haziran İŞKUR açık iş ilanları güncellendi: İŞKUR'dan kamuya ve özel sektöre işçi alımları devam ediyor! İşte kadrolar...

İŞKUR açık iş ilanları güncellendi. 2022 yılında yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan İŞKUR, haziran ayı itibarıyla da 140 bine yakın işçi alınacağını duyurdu. Birçok sektörde yapılacak personel alımına ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Son ilanla göre 27 bin 879 beden işçisi alınacak. Temizlik görevlisi, satış danışmanı, şoför, aşçı gibi onlarca kadroya yapılacak işçi sayısı belli oldu. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte açık kadrolar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2022 11:21
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2022 Haziran İŞKUR açık iş ilanları güncellendi: İŞKUR’dan kamuya ve özel sektöre işçi alımları devam ediyor! İşte kadrolar...

Haziran ayı İŞKUR açık iş ilanları güncellendi. Milyonlarca kişiye istihdam sağlayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), resmi internet adresi üzerinden yüz binlerce personel alınacağını duyurdu. Kamu ve özel sektörde yapılacak işçi alımlarının detayları belli oldu. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte güncel iş ilanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 Haziran İŞKUR açık iş ilanları güncellendi: İŞKUR’dan kamuya ve özel sektöre işçi alımları devam ediyor! İşte kadrolar...

2022 HAZİRAN İŞKUR İŞ İLANLARI

İŞLUR tarafından yayımlanan ilanlara göre, 140 bine yakın açık iş ilanı bulunuyor. Güncel verilere göre en çok alım yapılacak işlerde 22 bin 879 ile beden işçisi ön plana çıkıyor.

İşte alım yapılacak açık işçi sayısı:

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2022 Haziran İŞKUR açık iş ilanları güncellendi: İŞKUR’dan kamuya ve özel sektöre işçi alımları devam ediyor! İşte kadrolar...

Beden işçisi (Genel): 27.879

Temizlik görevlisi: 4.680

Satış Danışmanı / Uzmanı: 3.799

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2022 Haziran İŞKUR açık iş ilanları güncellendi: İŞKUR’dan kamuya ve özel sektöre işçi alımları devam ediyor! İşte kadrolar...

Garson (Servis elemanı): 3.471

Konfeksiyon işçisi: 2.133

Ön muhasebeci: 1.933

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2022 Haziran İŞKUR açık iş ilanları güncellendi: İŞKUR’dan kamuya ve özel sektöre işçi alımları devam ediyor! İşte kadrolar...

Gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı: 1.889

Özel güvenlik görevlisi (Silahsız): 1.704

Ambar/Depo görevlisi: 1.607