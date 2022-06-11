2022 Haziran İŞKUR açık iş ilanları güncellendi: İŞKUR'dan kamuya ve özel sektöre işçi alımları devam ediyor! İşte kadrolar...

İŞKUR açık iş ilanları güncellendi. 2022 yılında yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan İŞKUR, haziran ayı itibarıyla da 140 bine yakın işçi alınacağını duyurdu. Birçok sektörde yapılacak personel alımına ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Son ilanla göre 27 bin 879 beden işçisi alınacak. Temizlik görevlisi, satış danışmanı, şoför, aşçı gibi onlarca kadroya yapılacak işçi sayısı belli oldu. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte açık kadrolar...