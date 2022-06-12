SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin zammı ufukta göründü! Emekli Temmuz’da çifte bayram edecek! 6 aylık enflasyon ile 1100 TL+ 4118 TL...

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR EK ZAM SİNYALİ VERDİ

Peş peşe gelen bu açıklamalar sonrası Temmuz zammı döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerin taban aylıklarının artırılması ve memurlar için de bir ek zam sinyali verilmiş oldu.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur maaşları ise yılın ilk ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar artacak.

Memur ve memur emeklisi için Temmuz zammı döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi.