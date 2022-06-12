12 Haziran 2022, Pazar
SSK, BAĞ-KUR, 4C'linin zammı ufukta göründü! Emekli Temmuz'da çifte bayram edecek! 6 aylık enflasyon ile 1100 TL+ 4118 TL...
Emekli ve memurun Temmuz ayında yeni zam oranı belli olacak. 4 Temmuz'da yeni zam oranları kamuoyuna duyurulacak. TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamları sonrasında hesaplamalar güncellendi. Diğer yandan Merkez Bankası Beklenti Anketi ile 6 aylık rakamlar açıklandı. Geride kalan 5 aylık enflasyona göre emekli maaşlarına yüzde 35'in üstünde zam yapılması kesinleşti. Hal böyle olunca,"Temmuz ayında emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaş zammı belli oldu mu?" sorularına yanıt aranıyor. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklamalar geldi. Peki, emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.06.2022 19:51
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