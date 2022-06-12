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Haberler Galeri SSK, BAĞ-KUR, 4C'linin zammı ufukta göründü! Emekli Temmuz'da çifte bayram edecek! 6 aylık enflasyon ile 1100 TL+ 4118 TL...

SSK, BAĞ-KUR, 4C'linin zammı ufukta göründü! Emekli Temmuz'da çifte bayram edecek! 6 aylık enflasyon ile 1100 TL+ 4118 TL...

Emekli ve memurun Temmuz ayında yeni zam oranı belli olacak. 4 Temmuz'da yeni zam oranları kamuoyuna duyurulacak. TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamları sonrasında hesaplamalar güncellendi. Diğer yandan Merkez Bankası Beklenti Anketi ile 6 aylık rakamlar açıklandı. Geride kalan 5 aylık enflasyona göre emekli maaşlarına yüzde 35'in üstünde zam yapılması kesinleşti. Hal böyle olunca,"Temmuz ayında emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaş zammı belli oldu mu?" sorularına yanıt aranıyor. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklamalar geldi. Peki, emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2022 19:51
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SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin zammı ufukta göründü! Emekli Temmuz’da çifte bayram edecek! 6 aylık enflasyon ile 1100 TL+ 4118 TL...

Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Enflayon rakamlarının açıklanması sonrasında maaş zammı için detaylar belli olmaya başladı. TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında kesin rakamlar ortaya çıkacak. Geride kalan 5 aylık enflasyona göre emekli maaşlarına yüzde 35'in üstünde zam yapılması kesinleşti. Alacakları zam oranını merak eden emekli ve memurlar," Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, belli oldu mu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, 2022 emekli maaş zammı için hesaplamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin zammı ufukta göründü! Emekli Temmuz’da çifte bayram edecek! 6 aylık enflasyon ile 1100 TL+ 4118 TL...

EK ZAMLAR GÜNDEMDE

Temmuz zammına ilaveten ek zamlar gündemde bulunuyor. Ocak 2022 sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamların yapılabilmesinin önü açılmıştı. Nitekim o dönemde memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5 ek zam yapılmış, en düşük emekli maaşı 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarılmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'de Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına benzer ifadeler kullanmış, Temmuz zammı ile beraber sosyal refah artışları üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

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SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin zammı ufukta göründü! Emekli Temmuz’da çifte bayram edecek! 6 aylık enflasyon ile 1100 TL+ 4118 TL...

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR EK ZAM SİNYALİ VERDİ

Peş peşe gelen bu açıklamalar sonrası Temmuz zammı döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerin taban aylıklarının artırılması ve memurlar için de bir ek zam sinyali verilmiş oldu.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur maaşları ise yılın ilk ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar artacak.

Memur ve memur emeklisi için Temmuz zammı döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi.

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SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin zammı ufukta göründü! Emekli Temmuz’da çifte bayram edecek! 6 aylık enflasyon ile 1100 TL+ 4118 TL...

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI SONRASI TÜM MAAŞLAR HESAPLANDI

Mayıs ayı enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur Temmuz zammı büyük oranda netleşti. Açıklanan enflasyon oranı kullanılarak 5 aylık emekli ve memur zam oranı ile yeni maaşlar hesaplandı. 2022 yılı 5 aylık enflasyon oranı yüzde 35,64 olarak gerçekleşti. Buna göre;

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SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin zammı ufukta göründü! Emekli Temmuz’da çifte bayram edecek! 6 aylık enflasyon ile 1100 TL+ 4118 TL...

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 35,64,

5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 28,14,

5 aylık memur ve memur emeklisi maaş zammı yüzde 35,14 olarak kesinleşti.

TÜİK'in açıkladığı yüzde 35,64 5 aylık Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası kesinleşen emekli ve memur zammı ile beraber tüm maaşları hesapladık.