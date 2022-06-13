Asgari ücret zammı için hesaplama: Asgari ücret zammında yeni rakamlar belli oldu! Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelip gelmeyeceği hakkında detaylar merak ediliyor. Ocak ayında uygulanan rekor artış sonrasında gözler Temmuz ayına çevrildi. Emekli ve memur zammı ile birlikte değerlendirilmesi beklenen asgari ücret ek zam konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dan açıklamalar gelmişti. Diğer yandan enflasyon rakamları ile olası asgari ücret zammı için yeni formüller hesaplandı. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam uygulanacak mı? Asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı?