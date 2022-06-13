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Haberler Galeri Asgari ücret zammı için hesaplama: Asgari ücret zammında yeni rakamlar belli oldu! Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Asgari ücret zammı için hesaplama: Asgari ücret zammında yeni rakamlar belli oldu! Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelip gelmeyeceği hakkında detaylar merak ediliyor. Ocak ayında uygulanan rekor artış sonrasında gözler Temmuz ayına çevrildi. Emekli ve memur zammı ile birlikte değerlendirilmesi beklenen asgari ücret ek zam konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dan açıklamalar gelmişti. Diğer yandan enflasyon rakamları ile olası asgari ücret zammı için yeni formüller hesaplandı. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam uygulanacak mı? Asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2022 00:25 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 00:25
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Asgari ücret zammı için hesaplama: Asgari ücret zammında yeni rakamlar belli oldu! Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Asgari ücret zammı için hesaplamalar yapıldı. Asgari ücret zammında yeni rakamlar belli oldu. Asgari ücrete ara zam gelecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca asgari ücretlinin gündeminde Temmuz ayında zam uygulanıp uygulanmayacağı yer alıyor. Ocak ayında yansımaya başlayan rekor zammın ardından enflasyon verisi ardından değerlendirilen asgari ücret ek zam temmuzda yanıt bulacak. Peki, asgari ücrete ara zam olacak mı? Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi?

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Asgari ücret zammı için hesaplama: Asgari ücret zammında yeni rakamlar belli oldu! Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI YAPILACAK MI? 2 FORMÜL GÜNDEME GELDİ

Bilindiği üzere yılda 1 kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Öte yandan olası asgari ücret Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' ve 'Prim' formülü gündeme geldi.

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Asgari ücret zammı için hesaplama: Asgari ücret zammında yeni rakamlar belli oldu! Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRET İÇİN 1. FORMÜL: PRİM FARKI

Ocak 2022'de asgari ücret yüzde 50,5 artışla brüt 3.577,50'den 5.004 TL'ye yükseldi. Burada işçinin yanında işvereninde elini rahatlatan bir gelişme yaşanmış, asgari ücret üzerinden damga ve gelir vergisi kaldırılmıştı.

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Asgari ücret zammı için hesaplama: Asgari ücret zammında yeni rakamlar belli oldu! Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRET OCAK 2022 NET HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 5.004,00

SGK PRİMİ %14 700,56

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 50,04

KESİNTİLER TOPLAMI 750,60

NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40

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Asgari ücret zammı için hesaplama: Asgari ücret zammında yeni rakamlar belli oldu! Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Temmuz zammı ile beraber 6 ay için benzer bir formül uygulanabilir. Buna göre asgari ücret üzerindeki SGK ve işsizlik sigortası priminin Aralık ayındaki 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu' toplantısına kadar devlet tarafından karşılanması gündeme gelebilir. Bu durumda brüt asgari ücret net asgari ücrete dönüşerek 5.004 TL olarak uygulanabilir.